Ex Gkn Scontro finale tra Qf e Rsu Gli operai: "Liquidazione più vicina"

di Barbara Berti

L’ex Gkn, ora Qf, verso la liquidazione? Pare proprio di sì, anche se al tavolo convocato al Mimit (ex Mise) il 24 febbraio potrebbero arrivare altre soluzioni, compresa l’amministrazione straordinaria dell’azienda. La vertenza ex Gkn si fa sempre più difficile con nuovi, accesi scontri tra proprietà e lavoratori, una situazione che rischia seriamente di compromettere una possibile reindustrializzazione della fabbrica campigiana e lasciare senza lavoro 300 persone. L’ultima (in ordine di tempo) miccia che ha infiammato il duello a distanza tra azienda e operai, è l’arrivo dell’ufficiale giudiziario nella giornata del 14 febbraio per effettuare i primi due pignoramenti mobiliari che riguardano un robot motoman e un macchinario automatico per il controllo qualità denominato "Vision", due investimenti recenti di industria 4.0, che "giacciono inutilizzati e sprecati" commentano gli operai che tramite un post facebook denunciano pubblicamente l’accaduto, ricordando che sono al "quarto mese senza stipendio, senza tredicesima. L’azienda non ci manda nemmeno le buste paga, i cedolini dello stipendio da dicembre".

Il pignoramento è la conseguenza dell’azione legale intrapresa dalle tute blu per avere le retribuzioni dovute. "Più di 280 lavoratori hanno messo in mora Qf e oltre 180 stanno procedendo con gli avvocati per il recupero degli stipendi", dice la Rsu in una nota, ricordando che sono già 98 i decreti ingiuntivi approvati. Gli operai temono la liquidazione dell’azienda perché "dalle visure camerali risulta che Pvar è diventata la controllante di QfGkn Firenze al posto di Plar. Anche se il 23% del capitale sociale della Pvar è della Plar. Pvar è la seconda società creata da Borgomeo e si occupa di ’acquisizione di complessi, aziendali qualunque sia il loro oggetto sociale, l’acquisto, la permuta, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili’. L’eventuale liquidazione e questo cambio societario alludono forse a una pura operazione immobiliare?".

Qf conferma la volontà di procedere alla liquidazione, semmai volontaria e non giudiziaria. "Siamo stupiti che il movimento Insorgiamo sia sorpreso che la Qf dovrà andare in liquidazione. Il movimento politico ha fatto di tutto, secondo noi in maniera scientifica, per far fallire Qf al fine di espropriare lo stabilimento e disporre dei beni a loro piacimento come sta già facendo senza alcun controllo", si legge nella nota dell’azienda che a oggi ha delegato la Regione per ogni progetto sullo stabilimento. E al momento la Regione procede con il lavoro di scouting. "Abbiamo incontrato alcuni possibili investitori anche in questi giorni – conferma Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del governatore Giani –. E sul tavolo, tra le manifestazioni d’interesse c’è anche quella arrivata tramite la Rsu, il progetto sul fotovoltaico". Ma la vertenza richiede un coinvolgimento della politica nazionale. "C’è bisogno di maggior protagonismo da parte del governo, per questo al tavolo del 24 chiederò di verificare le possibilità per l’amministrazione straordinaria dell’azienda", annuncia Fabiani. In pratica il commissariamento dell’azienda da parte del governo.