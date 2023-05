Ex Gkn, raccolti 164mila euro

Ha raggiunto quota 164.000 euro la campagna di finanziamento dal basso lanciata dal Collettivo di fabbrica dell’ex Gkn di Campi. La campagna si è chiusa l’8 maggio con l’evento conclusivo al circolo Arci Rinascita di Campi. L’iniziativa è partita a metà marzo per sostenere il progetto di reindustrializzazione dello stabilimento, ovvero "una fabbrica socialmente integrata e ambientalmente sostenibile" dichiara Dario Salvetti, del Collettivo e della Rsu. L’idea è quella di lavorare sulla produzione di e-bike con batterie di ultima generazione. "Dimostriamo di essere in movimento e propositivi, mentre la politica è immobile" aggiunge Salvetti. Intanto, il 4 maggio "nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la concessione a Qf delle risorse per la cassa integrazione in deroga, non per cessazione, fino a dicembre 2023. Vediamo quanto tempo impiegherà a farli avere agli operai" conclude Salvetti.