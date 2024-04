Ex Gkn, nuovo round giudiziario. Intanto ’spuntano’ i pannelli solari al presidio

Nuovo round giudiziario della vertenza ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione. Domani al tribunale del lavoro di Firenze inizierà la discussione del ricorso di Qf alla sentenza di fine 2023, che prevedeva il rispetto della comunicazione della legge 234, il decreto anti-delocalizzazioni. Alla fine dell’anno scorso, la Fiom aveva presentato ricorso per atteggiamento antisindacale dell’azienda che ha portato all’annullamento della procedura di licenzinamento collettivo. In quella occasione è stato importo all’azienda l’applicazione della legge 234 che prevede l’obbligo di presentare un piano industriale e di impatto sociale. Al momento l’azienda ha fatto sapere di non riaprire i licenziamenti ma da oltre un mese ha mandato una comunicazione ai dipendenti (circa 160) per incentivarli all’esodo.

In attesa di capire cosa succederà nelle aule giudiziarie, nel piazzale della fabbrica - doce le tute blu sono in presidio permanente da oltre mille giorni - sono stati installati venti pannelli fotovoltaici, la risposta a chi aveva staccato la corrente la settimana scorsa, alla vigilia del secondo Festival di Letteratura Working Class. "Martedì scorso, alle tre di mattina, dei criminali sono entrati in Gkn, forzando una cabina elettrica e - sapendo esattamente dove mettere le mani e il funzionamento dello stabilimento - hanno tolto l’elettricità all’intera fabbrica colpendola a morte. Un atto quindi pianificato nei minimi dettagli e che ha il sapore di intimidazione mafiosa. Tra venerdì e domenica, altri ignoti si sono messi all’opera. Sono partiti sin dalla Germania. Hanno pagato interamente di tasca propria 20 pannelli fotovoltaici. Hanno trovato in loco operai in lotta in grado di ’customizzare’ l’intelaiatura. Ieri pomeriggio il presidio sindacale ha iniziato a funzionare alimentato da energia solare" scrive il Collettivo di Fabbrica sui social postando poi uno scatto al termine dei lavori. "La Rsu ex Gkn aveva dimostrato sin dal 2014 la necessità di dotare il parcheggio antistante la fabbrica di pensiline a pannelli solari. Strano che in tre giorni la convergenza climatica e operaia abbiano concepito ciò che il capitale non ha fatto in dieci anni" si legge ancora nel post del Collettivo.