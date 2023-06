Ex Gkn, nuove scintille tra azienda e sindacato

Scambio di missive al vetriolo tra azienda e sindacati alla ex Gkn, ora Qf in liquidazione. Mentre si avvicina il secondo anniversario della chiusura della fabbrica campigiana – i lavoratori sono già impegnati a organizzare un evento in vista del 9 luglio – il liquidatore Gianluca Franchi comunica che da oggi 2 giugno "visto lo stato di occupazione e di mancanza di agibilità dello stabilimento, la presenza dovrà essere garantita al massimo da nove persone". Franchi, riformulando le presenze relative a quanti dovranno garantire la sorveglianza e la manutenzione, ricorda che le assenze dovranno essere comunicate alla direzione con "almeno 12 ore di anticipo" e le eventuali richieste di ferie "dovranno essere invitate per tempo". Franchi sottolinea che "il servizio di sorveglianza dovrà garantire l’informazione di qualsiasi presenza interna e esterna allo stabilimento". La Fiom e la Rsu, però, chiedono il ritiro della comunicazione aziendale