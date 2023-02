Ex Gkn Ministero e sindacati in coro "Ritirare lo stato di liquidazione"

di Barbara Berti

Anche il governo chiede il ritiro della liquidazione della ex Gkn, ora Qf. La delicata vertenza dell’ex fabbrica di semiassi di Campi ieri è stata oggetto di un tavolo istituzionale al Mimit al quale non ha partecipato il proprietario Francesco Borgomeo bensì il liquidatore Salvatore Sarcone con il suo staff legale che, a quanto si apprende, non conosce ancora bene la reale situazione dell’azienda. Durante la riunione, il sottosegretario Fausta Bergamotto ha chiesto all’azienda di ritirare lo stato di liquidazione, cosa auspicata anche dalle istituzioni locali, dai sindacati e dalle Rsu. Al tavolo il liquidatore è apparso irremovibile ma alla fine le parti si sono prese del tempo e l’incontro è stato aggiornato al 2 marzo, preceduto – il 28 febbraio – da un incontro ristretto tra azienda, governo e Regione.

"Ho chiesto al liquidatore di avere risposte in tempi celeri perché dobbiamo avviare il prima possibile un percorso di reindustrializzazione, insieme agli enti locali, e di salvaguardia dei livelli occupazionali" sono le parole di Bergamotto, al termine dell’incontro. "Il Governo ha deciso di sostenere l’azione di scouting che, come ricordato dallo stesso presidente Giani prima della riunione, continua ad essere la scelta consapevole e determinata della Regione per dare un futuro a decine di famiglie" dice Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per lavoro e crisi aziendali, spiegando che il Governo ha deciso di sostenere anche la richiesta di procedura di ritiro della liquidazione mettendo a disposizione il Fondo del credito per le cooperative e il Fondo di salvaguardia di Invitalia. "Insieme abbiamo richiesto l’immediato pagamento del dovuto ai lavoratori – dice ancora Fabiani -. Quanto all’amministrazione straordinaria, la Regione la ritiene ancora un’ipotesi prioritaria e il governo non l’ha esclusa". E sul commissariamento straordinario insistono anche i sindacati.

"Ora è fondamentale il ritiro della procedura di liquidazione e il commissariamento dell’azienda: sono le uniche strade per avviare un reale percorso che valorizzi il lavoro fatto fino a oggi" dice la Fiom. "Siamo estremamente preoccupati e stiamo percorrendo anche le vie legali per tutelare i lavoratori, da ottobre privi di qualsiasi reddito" aggiunge la Uilm. "Tavolo ministeriale peggiore delle peggiori aspettative, ma la nostra richiesta non cambia: ritiro della liquidazione, pagamento immediato del dovuto, messa a disposizione dello stabilimento alla reale reindustrializzazione, commissariamento di Qf e intervento pubblico" dice la Rsu che invita tutti a un’assemblea il 2 marzo.