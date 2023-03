Ex Gkn "Le auto elettriche guardano al futuro" Riconversione: cinque proposte sul tavolo

"Le auto elettriche potrebbero essere una destinazione". Così il governatore Eugenio Giani commenta la possibile riconversione della ex Gkn di Campi, ora Qf di proprietà di Francesco Borgomeo, secondo il progetto – presentato a La Nazione – di una cordata di imprenditori e manager guidata da Marco Barone, ingegnere meccanico e presidente di Mzz.Industries. L’idea prevede la trasformazione della fabbrica per la produzione di batterie al litio e motori elettrici con uno spazio dedicato all’assemblaggio di autovetture sportive in versione full electric. Il progetto è sulla scrivania della Regione con altre cinque proposte. "Non posso esprimermi perché sono in corso attività che stanno conducendo a portare avanti vari contatti" dice Giani. Comunque, "sarebbe molto importante una trasformazione nel contesto del superamento dell’automotive, in quella che è la nuova dimensione di sostenibilità, quindi con la consapevolezza che le auto dovranno essere elettriche, dovranno avere un livello di emissioni zero" spiega Giani. Se la Regione si sta muovendo, dal governo "silenzio assordante". La Fiom e la Cgil ricordano, infatti, che è scaduto ieri il termine di pagamento degli stipendi di febbraio "e siamo ormai a ben 5 mesi di assenza di retribuzioni".

E Comau Spa non fa parte della cordata di imprenditori e manager guidata da Barone: lo specifica la stessa spa, sottolineando di non far parte della menzionata cordata di investitori.

Barbara Berti