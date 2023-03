Ex Gkn, la Rsu: "Siamo ostaggi con la complicità delle istituzioni"

"Ancora un nulla di fatto, a partire da quella che non dovrebbe essere una richiesta ma un fatto acquisito: Qf deve pagare gli stipendi". È quanto afferma la Rsu ex-Gkn dopo il tavolo al Mimit di giovedì scorso che è stato sospeso con la possibilità di essere ripreso in qualsiasi momento. Il tavolo, ricorda la Rsu, si è aperto con il riferimento a una nota inviata da Qf la sera precedente, nella quale si sarebbero lette ipotetiche aperture. "Borgomeo – dice la Rsu – manda una email a mezzanotte e l’intero tavolo, in sua assenza e con sua irreperibilità, discute di una non proposta, che non contiene nessuna reale novità, per 10 ore. Come Melrose, Borgomeo vuole evidentemente licenziarci tutti e avere lo stabilimento vuoto".

Per la Rsu "l’arte di Borgomeo di parlare del nulla e di omettere la sostanza è notevole. Ma tale arte non sarebbe nulla se non incontrasse la complicità dei tavoli istituzionali".

"Di incontro in incontro, di nulla in nulla, si fa il gioco dei licenziamenti", accusa la Rsu, secondo cui "siamo ostaggi di un assedio violento fatto di non pagamento degli stipendi, dell’azzeramento dei diritti contrattuali e praticamente della disdetta di 60 anni di diritti tramandati dalla Fiat di Novoli, oltre a una continua tortura psicologica fatta di rinvii, senza senso e ben studiati".

La mobilitazione operaia continua, e dopo la presenza di ieri allo sciopero per il clima, oggi una delegazione sarà alla manifestazione nazionale antifascista a Firenze, "e altre mobilitazioni ci saranno nei prossimi giorni. Tenetevi liberi per marzo".

