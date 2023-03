Ex Gkn La Rsu alza la voce a Roma "Stipendi subito, poi fondi pubblici"

di Barbara Berti

Pagamento immediato degli stipendi, ritiro della liquidazione, amministrazione straordinaria e commissariamento, entrata del capitale pubblico in Qf oppure finanziamento pubblico dei progetti per la reindustrializzazione. Sono queste le richieste espresse dalla Rsu della ex-Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione, in occasione dell’audizione di ieri alla commissione attività produttive della Camera. "Questo è il modus operandi con cui si delocalizza e si deindustrializza oggi in questo paese magari senza violare formalmente leggi o norme contrattuali, anche se questo è ancora da dimostrare, senza licenziare direttamente ma attraverso una lenta chiusura che porta i lavoratori a licenziarsi. Il risultato è lo stesso: distruzione di posti di lavoro, competenze tecniche e scientifiche accumulate in decenni, potenzialità di ricerca e formazione" afferma la Rsu che in quindici minuti di audizione ha presentato un dossier di 15 pagine e passato in rassegna i fatti di questi venti mesi, soffermandosi sulle ripetute violazioni degli accordi da parte della proprietà, sui 14 incontri ministeriali andati a vuoto e sull’assenza di stipendi e cedolini da mesi.

"Crediamo che il Parlamento dovrebbe avviare una commissione di indagine su questo, per capire se gli strumenti legislativi attuali sono all’altezza delle multinazionali e dei fondi finanziari che possiedono le industrie in Italia" aggiunge la Rsu. Per quanto riguarda la Cigs retroattiva concessa a Qf Spa per il periodo gennaio-ottobre 2022, "potremmo chiamarla la cassa integrazione ‘Borgomeo’, quella per confusione e violazione degli accordi, con la quale si concede liquidità a una azienda in procedura di liquidazione, senza ottenere il ritiro della procedura stessa né il pagamento degli stipendi" dicono le Rsu.

Secondo l’ex sindaco di Campi ora deputato, Emiliano Fossi che, in Commissione Lavoro della Camera, ha assistito all’audizione delle Rsu "il patron Borgomeo deve togliere dal tavolo procedura di liquidazione, altrimenti non si può andare avanti con la reindustrializzazione del sito".

L’audizione si è conclusa con un rinvio in attesa di approfondimenti ma per la Rsu "il tempo in questa partita è vitale, chiunque prenda tempo per approfondimenti o altro, al sesto mese senza stipendio, si carica addosso il licenziamento di un lavoratore Gkn".