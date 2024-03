Ex Gkn, la proposta. Esodo incentivato. Si parte da 5mila euro 30 giorni per aderire

Cinquemila euro per lasciare l’azienda. I lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio, oggi Qf in liquidazione, hanno ricevuto nelle scorse ore la comunicazione relativa alle modalità con cui il proprietario Francesco Borgomeo intende mettere in atto l’"iniziativa aziendale finalizzata a conseguire l’esodo incentivato del personale", azione alternativa - sempre secondo quando dice la proprietà - alla riapertura della procedura di licenziamento collettivo che, nei piani della Qf stessa, sarebbe dovuta ripartire a metà aprile, ha scritto a tutti i dipendenti (poco più di 160 persone) i dettagli dell’azione. "Con la presente le rappresentiamo la nostra volontà di avviare con lei una trattativa finalizzata alla stipula di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro" inizia la missiva. Poi la proposta economica. Si parte da 5mila euro lordi "oltre a un ulteriore importo da concordare". Tali somme, ovviamente, in aggiunta al Tfr "e alle sue competenze di fine rapporto". L’azienda specifica pure che "tutto ciò previa sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro". Poi l’azienda rimanda tutto al rapporto diretto con i singoli operai invitandoli, se interessati, a approfondire la proposta contattando l’azienda e, quindi, prendendo un appuntamento. Le tute blu ci penseranno? Per farlo hanno tempo massimo trenta giorni. Secondo la Rsu ex Gkn gli esodi incentivati "sono solo un diversivo" e "i cosiddetti licenziamenti di fatto non si sono mai fermati". Posizione netta che sicuramente conosce bene anche la proprietà che, infatti, si pone come obiettivo ’esodare’ almeno 120 dipendenti, e che questi sottoscrivano l’accordo di risoluzione consensuale entro il 30 giugno, termine indicato come data presumibile di chiusura dello stabilimento e messa in mobilità del personale in una precedente comunicazione che Qf aveva inviato a inizio gennaio dopo la sentenza del Tribunale di Firenze. L’ennesima missiva aziendale arriva a pochi giorni dall’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, programmato per martedì prossimo quando il ministro Adolfo Urso, aderendo a una richiesta del presidente della Regione Eugenio Giani, incontrerà le parti insieme al sottosegretario Fausta Bergamotto.