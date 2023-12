Ex Gkn, la Fiom (ri)porta in tribunale l’azienda

La lotta delle tute blu ex Gkn di Campi - ora Qf in liquidazione - torna in tribunale. E’ fissata per il 13 dicembre l’udienza, davanti alla giudice Simona D’Auria, sul ricorso presentato dalla Fiom-Cgil ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per condotta antisindacale dell’azienda per il ritiro dei licenziamenti. Il destino dei 185 dipendenti della fabbrica di Campi passa di nuovo dalle aule giudiziarie proprio come accadde a settembre 2021 quando gli allora 422 licenziamenti furono azzerati - proprio dalla stessa giudice - che condannò la Gkn Driveline Firenze per comportamento antisindacale. A difendere gli interessi dei lavoratori è ancora l’avvocato Andrea Stramaccia. "I comportamenti antisindacali denunciati sono rappresentati dalla violazione formale e sostanziale di procedure di legge e del contratto collettivo dei metalmeccanici" è lo stringato commento del legale. Anche se il giudice accogliesse il ricorso della Fiom, potrebbe limitarsi a richiedere il pagamento dei danni e non obbligare l’azienda al ritiro dei licenziamenti. In caso di condanna con ritiro della procedura, Qf potrà comunque ricominciare da capo tutto il percorso, allungando solo i tempi di un’operazione che la stessa proprietà pare intenzionata a portare a termine a tutti i costi.

"Abbiamo chiesto all’azienda di ritirare sia i licenziamenti sia l’atto di liquidazione della società per rimettersi al tavolo, trovare insieme una soluzione diversa, presentare un nuovo piano industriale e rendere lo stabilimento di nuovo produttivo" dicono Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom e responsabile automotive, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze. "Riteniamo questi licenziamenti doppiamente gravi - sottolineano Lodi e Angelini - perché non portano a termine l’impegno al rilancio della fabbrica, così come previsto dall’accordo del 19 gennaio 2022, e anche perché avvengono in un momento difficile a seguito dell’alluvione che ha colpito pesantemente molti lavoratori".

Nelle prossime ore la Regione convocherà un incontro - con tutte le parti in causa - per trovare una soluzione alternativa alla chiusura e ai licenziamenti. Sul tavolo c’è sempre il progetto di reindustrializzazione dal basso, prodotto dagli stessi operai, relativo alla produzione di pannelli fotovoltaici e cargo bike. E sul tavolo potrebbe arrivare anche un nuovo ammortizzatore sociale: in Emilia Romagna, dopo l’alluvione di maggio scorso, le aziende hanno potuto ricorrere alla cassa integrazione ’unica’ semplificata.

Barbara Berti