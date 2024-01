Ex Gkn Il punto con la Regione: "Il Governo convochi il tavolo,. Non c’è più tempo da perdere"

di Lisa Ciardi

"Sulla vertenza ex Gkn, mi aspetto che il Governo, al quale ho scritto giovedì, convochi il tavolo come previsto dal decreto Orlando, ma anche che l’azienda paghi gli stipendi dovuti da gennaio 2024, visto che la cassa integrazione è scaduta al 31 dicembre". A dirlo Valerio Fabiani (nella foto), consigliere del presidente della Regione, Eugenio Giani, per lavoro e crisi aziendali.

Qual è la situazione oggi?

"La sentenza del tribunale del lavoro di Firenze, a seguito del ricorso della Fiom Cgil, ha annullato i licenziamenti e imposto il rispetto del ‘decreto Orlando’, contenuto nella legge 234/2021, che indica un percorso al quale né l’azienda, che infatti ha già fatto le prime comunicazioni, né il Governo, chiamato a valutare le proposte aziendali e a promuovere una mediazione fra le parti, possono sottrarsi".

Cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi?

"Tutti si devono assumere le proprie responsabilità. Il ruolo di Regione e sindacato, che è stato spesso di supplenza, non è più sufficiente. La vertenza deve tornare a essere ciò che è sempre stata: una vertenza nazionale, figlia dei tratti speculativi di un certo capitalismo finanziario e di scelte nazionali sbagliate sull’automotive. Ricordo che la fabbrica di Campi produceva semiassi commissionati per l’80% da Stellantis".

Quali richieste rivolgete al Governo? E all’azienda?

"Al tavolo ministeriale vorremmo avanzare 5 proposte concrete per recuperare l’idea di condominio industriale e tutelare i lavoratori. Primo, l’attivazione di un ammortizzatore sociale, a tutela dei redditi dei lavoratori e utile anche per la transizione verso la reindustrializzazione. Secondo, Qf deve impegnarsi a non riaprire la procedura di licenziamento, confermando la destinazione industriale del sito e condividendo al tavolo le interlocuzioni con i possibili reindustrializzatori, fra i quali deve essere riconosciuta la cooperativa dei lavoratori. Terzo, sostegni per la reindustrializzazione non solo di natura pubblica (Invitalia, CdP, Cfi), ma anche a carico di Qf: per esempio una ’dote economica’ per incentivare l’insediamento di nuovi soggetti. La quarta proposta riguarda la Regione, che promuove un accordo per il recupero occupazionale con sindacati e Rsu assicurando, fra l’altro, contributi economici per il reimpiego dei lavoratori e formazione per la riqualificazione professionale, quest’ultima già disposizione dei lavoratori. Quinto, all’esito della discussione del Piano di transizione e nel caso di parere positivo dei lavoratori, avviare attività di decommissioning (dismissione dei vecchi macchinari ndr) del sito".

La Regione cosa può fare?

"È mia intenzione incontrare subito le parti, azienda, sindacati e Rsu, riconvocando nei prossimi giorni, di concerto con le altre istituzioni a cominciare dal Comune di Campi, il Comitato di Proposta e Verifica previsto nell’accordo quadro del 19 gennaio 2022, richiamato dal Tribunale e richiesto dalla Rsu. Vorrei arrivare insieme con proposte concrete al tavolo nazionale. Non c’è più tempo da perdere: lo dobbiamo sia lavoratori che a un intero territorio duramente provato anche dall’alluvione".