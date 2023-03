Ex Gkn, il giorno del tavolo al ministero Si punta all’amministrazione straordinaria

Nuovo incontro per la vertenza ex Gkn – ora Qf – di Campi Bisenzio. Questa mattina (ore 10) al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è convocato il tavolo istituzionale per affrontare la delicata e spinosa situazione della fabbrica di Campi chiusa a luglio 2021, senza alcun preavviso.

L’incontro, presieduto dal sottosegretario delegato alle crisi industriali Fausta Bergamotto, vedrà la partecipazione di tutte le parti in causa: Rsu, sindacati, istituzioni locali e azienda. Con molta probabilità la Qf sarà rappresentata dal liquidatore Salvatore Sarcone e il suo staff legale.

Il proprietario Francesco Borgomeo, infatti, ha incontrato governo e Regione martedì scorso e in quell’occasione ha confermato la volontà di andare avanti con la messa in liquidazione dell’azienda. "La liquidazione volontaria è l’unica possibilità tecnico-giuridica applicabile. Non è una scelta di Borgomeo, è una necessità per l’azienda che non ha i requisiti per l’amministrazione straordinaria, né può e deve fallire anche per la tutela degli stessi lavoratori" le parole dell’imprenditore al termine dell’incontro di martedì scorso.

Il tavolo odierno, quindi, servirà per capire se davvero è applicabile e c’è la volontà di perseguire la via dell’amministrazione straordinaria, come richiesto dai lavoratori, dai sindacati e dalla Regione.

