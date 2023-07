Ex Gkn "I soldi o blocchiamo Firenze" Nuova sfida dalla Torre di San Niccolò

di Barbara Berti

"Sbloccate gli stipendi o blocchiamo la città" si legge in uno striscione mentre un altro recita "Commissariare Qf, pagare gli stipendi". Dalla cima, poi, col megafono: "Fate chiamare Borgomeo". Non mancano cori, tamburi e fumogeni. E’ la protesta degli operai ex Gkn di Campi (ora Qf in liquidazione) che da venerdì si sono ‘presi’ la Torre di San Niccolò, proprio per cercare di richiamare l’attenzione sulla vertenza ormai aperta da due anni. Nonostante la torre sia avvolta da un cantiere per il restyling, una "trentina di operai" – come dichiarano loro stessi – sono saliti in cima (altri stanno protestando ai piedi del monumento) per rivendicare una serie di richieste: "bonifico di tutti gli arretrati, pagamento di tutto il dovuto, ‘liberazione’ del contatto nazionale e integrativo che l’azienda ha di fatto preso in ostaggio, le buste paga mancanti (da dicembre ad oggi), reintegrazione dei colleghi indotti ingiustamente a licenziarsi, dare il via al piano di reindustrializzazione dal basso elaborato dai lavoratori".

"Nelle settimane scorse abbiamo avuto modo di fare delle iniziative di presidio all’Inps, dove ci era stato garantito che i primi due mesi di flussi relativi alla cassa integrazione, novembre e dicembre, dovevano arrivare entro questa settimana. Ovviamente non sono arrivati. L’esasperazione che ci ha fatto salire qua deriva da questa situazione grottesca" spiega Matteo Moretti della Rsu ex Gkn. E aggiunge: "Chiediamo un tavolo regionale che metta a sedere tutti i soggetti che sono resi interessati al rilancio dello stabilimento", precisando che quella della torre "non è un’azione che risolve la vertenza, ma andrrmo avanti se la situazione non si risolverà".

Secondo la Fiom "è inaccettabile che i lavoratori siano costretti ad azioni di questo tipo per rivendicare un diritto". Così il sindacato chiede che "Governo, Inps e prefettura si attivino per dare conferme ufficiali rispetto ai pagamenti a partire da lunedì". Richiesta simile arriva dal Comune di Firenze. "Il governo si faccia carico della situazione dei lavoratori ex Gkn che da troppo tempo aspettano risposte" dichiara l’assessore al lavoro di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese. "La Regione è in contatto quotidiano con gli operai, stiamo lavorando per rendere noti i primi risultati dello scouting pubblico" dice Valerio Fabiani, consigliere delegato del governatore Giani per le crisi aziendali e i processi di re-industrializzazione. Pieno appoggio anche dal Comune di Campi. "Vogliamo essere parte attiva nella vertenza e proprio per questo lunedì incontreremo una delegazione operaia" dice l’assessore alla Buona occupazione, Lorenzo Ballerini, specificando che "l’incontro era già fissato da tempo".

La solidarietà alle tute blu è arrivata anche da parte degli autisti e facchini del magazzino campigiano di Mondo Convenienza, in sciopero da oltre un mese. Se questo primo fine settimana di luglio gli operai ex Gkn lo stanno trascorrendo sulla torre, il prossimo sarà in fabbrica. Il Collettivo di Fabbrica sta organizzando per l’8 e il 9 luglio "due giorni di eventi di lotta: assemblee con altre realtà sindacali e dell’attivismo climatico nazionale e internazionale, un concerto gratuito davanti ai cancelli e l’arrivo in fabbrica della carovana del mutualismo". Tutto questo per ricordare quel maledetto 9 luglio 2021 quando, senza alcun preavviso, arrivarono le mail che annunciavano i licenziamenti di 422 dipendenti (oggi scesi sotto le 200 unità) e la relativa chiusura della fabbrica di semiassi.