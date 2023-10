Ex Gkn I lavoratori al ministero il 25 ottobre

di Pier Francesco nestI

"L’intervento pubblico, il rinnovo della cassa integrazione che dia agli operai la possibilità di continuare a sviluppare il loro piano industriale e un tavolo di crisi politico, che invece il Ministero non sta concedendo, mentre il 25 ottobre è stato convocato un nuovo tavolo tecnico al quale siamo pronti a portare il nostro progetto industriale" queste le richieste che Rsu ex Gkn, insieme a Fiom Cgil, presenterà al governo e a tutte le istituzioni in seguito alla notizia dell’apertura della procedura di licenziamento per i 185 dipendenti di QF.

E che sono state illustrate al presidio di via Fratelli Cervi in quella che, come ha ribadito anche Stefano Angelini della Fiom Cgil, "è un’assemblea permanente, all’interno della quale la cooperativa dei lavoratori è un elemento utile e necessario e che sta facendo di tutto per evitare che dal 1 gennaio 2024 la fabbrica non diventi l’ennesimo luogo di lavoro perso per tutto il territorio. Qui non c’è alcuna occupazione"". Occupazione che, al contrario, in base a quanto raccolto, potrebbe essere la motivazione alla base dei licenziamenti, contro i quali, a oggi, non si parla con certezza di un possibile ricorso, ma "di una serie di verifiche da fare – ha aggiunto Angelini – per capire come muoverci nelle prossime settimane". Ancora più duro Dario Salvetti (Rsu ex Gkn): "Noi pretendiamo che la cassa integrazione sia prorogata: la politica non può farne soltanto una questione tecnica, soprattutto quando si parla di persone che non hanno gli strumenti ma fanno di tutto per mantenere in vita lo stabilimento mentre chi potrebbe realmente agire, non lo fa. Con la percezione di una partita "truccata" fin dal suo inizio".

Secondo Salvetti e Matteo Moretti, anche lui Rsu ex Gkn, il tema invece è un altro: "Cosa ci ha guadagnato Borgomeo, che non vediamo né sentiamo da mesi, da tutta questa vicenda? Mettendo fra l’altro una pietra tombale sulla possibile entrata in scena di altri imprenditori. Ci dica lui quanto ha pagato lo stabilimento e a quanto lo vuole vendere. A noi risulta che il prezzo di mercato si aggiri sui 30 milioni, ma dubitiamo che abbia tirato fuori tutti questi soldi".

Fatto sta che il 1 gennaio si avvicina a grandi passi.

"Si dovrebbe dare atto di cosa questa comunità ha fatto e di come sia rimasta unita e coesa. Al tempo stesso ci sentiamo di dire che se questa lotta dovesse concludersi con qualche gesto estremo, noi non ci assumeremo più le responsabilità, proprio perché noi siamo stati e siamo gli unici che stanno facendo qualcosa per evitare che tutto vada perduto".