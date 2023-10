Ex Gkn Firenze: "Piano può rilanciare azienda" - Rsu: "Governo rimane immobile"

di Pier Francesco Nesti

"Si nega un progetto che è già in essere e che garantirebbe la reindustrializzazione partendo dal basso". La Rsu ex Gkn approfitta della giornata di presentazione al pubblico del progetto delle cargo bike (che insieme a pannelli fotovoltaici a batteria e a un più generico "contoterzismo" rappresentano l’oggetto sociale della cooperativa dei lavoratori) per lanciare "un pezzo del nostro piano industriale". Anche se, spiegano ancora, "il paradosso che caratterizza tutta questa vicenda continua: gli operai costruiscono dal basso il futuro dello stabilimento e dei posti di lavoro, mentre il governo rimane immobile e la proprietà pensa solo a svuotare l’edificio. Aspettiamo ancora che venga riconvocato il tavolo ministeriale rimasto aperto nel marzo scorso, il governo rilascia dichiarazioni per negare la presenza di un piano di reindustrializzazione, del quale chiede conto a noi". Mentre, aggiunge, "un’azienda in liquidazione, alla quale è stata concessa una cassa integrazione retroattiva e senza causale, non viene neanche convocata per chiedere come sta utilizzando i soldi pubblici".

Ma c’è un altro paradosso che preoccupa la Rsu e i lavoratori ex Gkn: "L’imprenditore, che si era impegnato a reindustrializzare, chiede di aprire la procedura di licenziamento, rendendo impossibile qualsiasi rilancio del sito industriale". Parole pronunciate da Dario Salvetti (in foto) mentre ai cancelli dello stabilimento arrivavano, dall’Italia e dall’estero, i tanti che hanno poi partecipato alla giornata. "Finalmente – aggiunge Giovanni Biancalani, da 30 anni in Gkn - si sono potuti vedere anche i cinque prototipi realizzati in questi mesi, uno dei quali è già in strada con una cooperativa fiorentina di delivery etico che ha già consegnato merci per mille chilometri". "I nostri progetti sono reali e stanno andando avanti, – conclude Salvetti - non solo dal punto di vista tecnico ma anche nelle relazioni con le altre realtà interessate. Ora le istituzioni devono dire cosa vogliono, se un edificio da vendere o una realtà produttiva e posti di lavoro. Il tempo è contato, i licenziamenti si fermano con la mobilitazione e l’intervento pubblico". Queste le richieste: "Commissariamento di QF o acquisto da parte di un consorzio di privati, garantito dalla Regione".