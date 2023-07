Ex Gkn di Campi occupano la Torre di San Niccolò a Firenze, "Stipendi subito!"

La torre di San Niccolò, uno dei luoghi simbolo di Firenze in mano agli operai ex Gkn di Campi. Dopo aver occupato Palazzo Vecchio lo scorso novembre – restando una notte nel salone de’ Dugento – ieri in tarda serata una delegazione del Consiglio di Fabbrica dell’ex Gkn, ora Qf in liquidazione, si è ‘presa’ la cima della torre di San Niccolò, mentre altri operai e simpatizzanti hanno manifestato sotto il monumento. Il motivo della protesta è noto: i lavoratori chiedono l’immediato pagamento della cassa integrazione spettante. Gli operai, infatti, da otto mesi non ricevono gli stipendi, l’ammortizzatore sociale autorizzato a maggio, a copertura di tutto il 2023, non è ancora arrivato. Quindi, le tute blu rivendicano "stipendi subito. Le buste paga, contratto nazionale, integrativo" e chiedono di "indagare su cosa è stata l’operazione Borgomeo e l’azione del liquidatore Franchi". Dal canto loro, gli operai si dichiarano pronti a discutere subito del nostro progetto di reindustrializzazione". E, senza accennare a scendere, aggiungono: "Riteniamo questo sistema responsabile dell’atto che abbiamo appena compiuto. Ci pensavate sottoterra e invece siamo vicini al cielo".

Barbara Berti