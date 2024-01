Ex Gkn di Campi. Ammortizzatori sociali al centro dell’incontro

Un piccolo segnale di apertura da parte dell’azienda. Ieri pomeriggio si è svolto un incontro istituzionale relativo alla vertenza ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione. Per la prima volta da diverso tempo sindacati e proprietà si sono parlati senza le mediazioni di terze parti. Al tavolo erano presenti le istituzioni (dalla Regione al Comune di Campi, da Palazzo Vecchio alla MetroCittà), la Fiom, le Rsu e, appunto, la proprietà rappresentata dal liquidatore Gianluca Franchi e da nuovi consulenti. Dopo la vittoria in tribunale della Fiom e la conseguente revoca dei licenziamenti, l’azienda ha intrapreso il percorso previsto dalla legge 234/2021, cioè quella sulle delocalizzazioni per dismettere il sito produttivo. Però l’incontro di ieri non rientrava tra gli step obbligati da tale percorso. Le parti hanno fatto il punto della situazione decidendo di riunirsi nuovamente prima dell’8 febbraio, giorno in cui dovrebbero arrivare gli stipendi, proprio per discutere di un ammortizzatore sociale per i dipendenti.