Ex Gkn, corteo operaio. Disagi al traffico e al tpl

"Con tutta la dignità in corpo" per aggiungere un altro capitolo, un tassello, alla lunga lotta dei lavoratori dell’ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf in liquidazione. Perché in ballo, c’è "una fabbrica e un movimento di popolo che l’ha abbracciata" osserva Dario Salvetti della Rsu e del Collettivo di fabbrica, durante la presentazione del corteo organizzato per oggi a Firenze. Il ritrovo è alle 14,30 da via Mariti, poi la manifestazione, con un percorso di poco meno di quattro chilometri, attraverserà il quartiere 5, per concludersi davanti alla sede amministrativa della Regione. Nel dettaglio, il percorso: via Mariti, piazza Dalmazia, via Corridoni, piazza Tanucci, via Circondaria, via Buonsignori, ponte Gandhi, viale Redi, via di Novoli, viale della Toscana e piazza dell’Elba. Visto il corteo, sono previsti disagi al traffico e al tpl. Saranno coinvolte dieci linee di bus: 2, 5, 16, 20, 23, 28, 29, 55, 56 e 57, ma tutta la rete potrebbe subire rallentamenti o ritardi. Per quanto riguarda la tramvia potrebbero esserci disagi nelle aree attraversate dal passaggio del corteo. Info: www.at-bus.it o 800.142424.