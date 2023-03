Ex Gkn, cercando un compromesso

di Barbara Berti

Una vertenza infinita, come infinito è stato l’incontro al Mimit per la ex Gkn, ora Qf di Campi Bisenzio. Nella giornata di ieri, al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto il tavolo istituzionale per affrontare la spinosa situazione della fabbrica di Campi chiusa a luglio 2021, quando contava 422 operai. Oggi ne sono rimasti circa 280. L’appuntamento convocato per le 10 inizia con un summit ristretto tra governo, Regione Toscana e proprietà, rappresentata dal liquidatore Salvatore Sarcone: al centro ancora una volta il ritiro della messa in liquidazione dell’azienda.

Ma il proprietario Francesco Borgomeo, come già aveva detto martedì sempre in un incontro con governo e Regione, la ritiene l’unica via possibile. Così inizia la plenaria - presieduta dal sottosegretario delegato alle crisi industriali Fausta Bergamotto - a cui partecipano sindacati e Rsu. Le trattative vanno avanti tutto il giorno, si cerca un compromesso, si tenta in tutti i modi di salvare la fabbrica di Campi e tutelare gli operai, che non percepiscono la retribuzione da ottobre. Il tempo scorre, le posizioni di azienda e lavoratori restano distanti. Il confronto continua con istituzioni, sindacati e Rsu. Alla fine governo e Regione Toscana mettono sul tavolo una proposta, avallata dai sindacati: la richiesta del ritiro della liquidazione e del pagamento degli stipendi dovuti sono le premesse per trovare un accordo sulla disponibilità del sito per lo scouting pubblico (già iniziato dalla Regione, che ha sei proposte, e sposato anche dal governo) e per rivedere la procedura per attivare la cassa integrazione per riorganizzazione (a suo tempo già depositata in Regione ma superata dalla messa in liquidazione dell’azienda).

Sulla disponibilità del sito, l’impegno dovrà essere bilaterale, ovvero un compromesso tra il presidio permanente e l’accessibilità all’azienda e alle istituzioni per lo scouting. Una proposta articolata che al momento la proprietà sta vagliando aspettando, però, una risposta dal ministero del lavoro circa l’istruttoria di cassa integrazione relativa al periodo gennaio-ottobre dello scorso anno. Su un punto tutte le parti concordano: accelerare i tempi. Così alle 20 di ieri il tavolo viene sospeso (in attesa dei chiarimenti dell’azienda) ma in pratica resta aperto per poterlo riaggiornare il prima possibile. "Adesso serve un atto di responsabilità dell’azienda: ritiri la liquidazioni, paghi gli stipendi dovuti e si metta al tavolo per definire l’accordo" è l’invito pressante di Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del governatore Giani.

Duro il commento dei sindacalisti Fiom-Cgil presenti alla trattativa: "L’atteggiamento di Qf è inaccettabile e tiene sotto scacco i lavoratori e le Istituzioni. Occorre un intervento deciso al fine di garantire un futuro occupazionale e dare risposte immediate ai lavoratori che non percepiscono lo stipendio da ottobre".