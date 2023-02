Ex Gkn "Avanti col commissario" Gli operai contro Borgomeo

di Barbara Berti

Il Governo commissari la ex Gkn, ora Qf, di Campi Bisenzio. E’ questa la richiesta che sarà avanzata al tavolo istituzionale, previsto per il 24 febbraio al Mimit (ex Mise), da parte delle Rsu di fabbrica, sindacati e Regione. Ieri mattina, su proposta della Rsu e della Fiom, si è svolto un incontro con l’unità di crisi della Regione Toscana al quale hanno partecipato anche le altre sigle sindacali ma non la proprietà. "Oggi (ieri, ndr) dovevamo fare il punto con i lavoratori in vista dell’incontro al Ministero e dopo il delirante messaggio rilasciato alla stampa da Francesco Borgomeo che continua a parlare di fabbrica occupata, ma non lo è come dimostra l’incontro di oggi (ieri, ndr), e paventa l’ipotesi di messa in liquidazione dell’azienda. Quindi al momento non sappiamo nemmeno se è sempre il proprietario o ha già nominato un liquidatore", dice Stefano Angelini di Fiom Firenze, Prato e Pistoia, ricordando che "l’abbiamo invitato a vari tavoli per parlare della vertenza e degli ammortizzatori. Ma non è mai venuto".

Altra assenza pesante è quella dell’ex sindaco di Campi Emiliano Fossi, ora deputato Dem e membro della commissione Lavoro della Camera. "Non pervenuto" dice Angelini spiegando che "dalle elezioni politiche in poi non si è più visto, eppure in questi ultimi mesi la vertenza ha avuto un’involuzione drammatica". Ovviamente all’incontro di ieri Fossi non era stato invitato ma, in generale, in questo ultimo periodo, almeno dagli umori che arrivano dalla fabbrica campigiana, pare essere venuta meno quella vicinanza che era stata dimostrata all’inizio della vertenza. Dunque, dopo l’incontro di ieri mattina – a cui è seguita l’assemblea dei lavoratori – Regione, sindacati e Rsu fanno fronte comune nel chiedere al governo di nominare un commissario per l’amministrazione straordinaria prevista dalla legge Marzano, così come aveva proposto nei giorni scorsi Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del governatore della Toscana Giani. "In questa fase di interregno, dove gli operai sono prigionieri di una situazione assurda, dove non ricevono lo stipendio da mesi, l’amministrazione straordinaria può essere la soluzione per uscirne e riprendere le fila di una riconversione industriale dello stabilimento", sostiene Davide Materazzi, segretario Uilm Firenze.