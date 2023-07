Ex Gkn ancora sulla Torre Moretti: "È la lotta di tutti"

di Barbara Berti

"Il punto non è quando scenderemo, non ci interessa la spettacolarizzazione ma quanto ancora dovremo subire e mettere a repentaglio i nostri corpi per una lotta che dovrebbe essere di tutti. La torre è solo una tappa, se dovessimo scendere da qui, ci vedrete spuntare da un’altra parte". Così Matteo Moretti, delegato Rsu ex Gkn ora Qf, rilancia la battaglia che ormai da due anni le tute blu stanno portando avanti. Al momento, oltre all’assemblea permanente nello stabilimento campigiano, è in corso una protesta sulla Torre San Niccolò ma, come detto da Moretti, quella è solo una "tappa" tanto che nella giornata di ieri una delegazione di operai ha allestito un presidio anche sotto Palazzo Vecchio.

Le richieste ormai sono note e vanno dalle retribuzioni arretrate alla reindustrializzazione dello stabilimento. Nonostante le rassicurazioni sullo sblocco della cassa integrazione da parte del ministero del Lavoro e della prefettura, gli operai continuano a non vedere i pagamenti. E dalla prima protesta, con il blitz alla sede Inps di Firenze, sono passate oltre due settimane. Il giorno indicato era mercoledì, ieri. Ma sui conti correnti degli operai non è arrivato niente. Forse, se ne riparla, mercoledì 10 luglio. Ma la cassa integrazione è solo un aspetto del problema, con Qf da mesi non sta pagando stipendi e contributi per le ore lavorate per la manutenzione e la messa in sicurezza dello stabilimento. "Quello che sta avvenendo in Gkn sta sicuramente avvenendo anche altrove. Siamo consapevoli di non essere gli unici operai vessati ma qui sta accadendo sotto i riflettori mediatici. Ed è un precedente pericoloso: qualsiasi azienda può tranquillamente dire che è possibile non pagare gli stipendi e i contributi" tuona Moretti. "Ribadiamo la richiesta di sbloccare i flussi subito, con la regolarizzazione della cassa integrazione" aggiunge il delegato Rsu che poi rivolge un appello al Comune di Firenze per l’istituzione di un tavolo, con Palazzo Vecchio come regista politico, insieme a Inps, Ispettorato del lavoro e Inail. "Un tavolo che intervenga su Qf e la metta in riga sul rispetto della legge e dei contratti. Commissariandola anche, se necessario, non si può utilizzare la burocrazia come arma per calpestare diritti acquisiti". Intanto oggi, in Regione, sarà presentato il primo step dello scouting pubblico, ovvero il gruppo disponibile ad acquisire l’area industriale – un consorzio di imprese liguri ed emiliane – e aprirla anche ad altri imprenditori per realizzare il cosiddetto "condominio" industriale.