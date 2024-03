Ex Gkn, "Almeno 120 da esodare". La Rsu: "E’ solo un diversivo". I sindacati prendono tempo

Una vertenza che è uscita dai binari sindacali e che è diventata una partita che si gioca nelle aule di tribunali a suon di carte legali. E’ l’attuale situazione della ex Gkn di Campi, ora Qf spa in liquidazione, dove ai circa 160 dipendenti rimasti è stato prospettato "l’esodo incentivato", puntando a ’esodare’ almeno 120 persone. Una decisione comunicata dalla proprietà, tramite una mail del liquidatore Gianluca Franchi, nella giornata di giovedì scorso, senza dare tante spiegazioni o delucidazioni. "I dettagli saranno comunicati ai lavoratori nei prossimi giorni" si limita a dire la proprietà. Sul cambio di strategia dell’imprenditore Francesco Borgomeo - deciso a smantellare il prima possibile il sito e chiudere la sua avventura imprenditoriale fiorentina il prima possibile - i sindacati prendono tempo, vogliono studiare bene tutte le carte con i legali. La Regione, invece, coglie la palla al balzo e chiama (ancora una volta) in causa il governo. E’ lo stesso presidente della Regione, Eugenio Giani a dichiarare: "Abbiamo preso l’iniziativa come Regione, a cui si stanno associando Comune e Città metropolitana, per una lettera, un input al governo". Probabilmente l’ennesima richiesta di un tavolo di crisi nel disperato tentativo di riaprire un confronto con tutte le parti in causa. Perché come più volte ricordato dalle istituzioni locali "Gkn è una vertenza nazionale".

Per la Rsu Fiom ex Gkn, l’incentivo all’esodo non è una novità. Almeno non nella sostanza. "I cosiddetti licenziamenti ‘di fatto’ non si sono mai fermati. Siamo di fronte a un diversivo, con cui ci si sottrae per l’ennesima volta a un piano di possibile reindustrializzazione. Si sottraggono alla più semplice delle domande: cosa avete intenzione di fare con la fabbrica dopo che l’avrete svuotata di tutto, dipendenti e macchinari, trasformandola in uno scheletro vuoto e in un semplice bene immobiliare?. Anche probabilmente per evitare di rispondere a questa domanda, l’azienda non presenta il piano previsto dalla legge 234". Proprio oggi, infatti, scadevano i termini per presentare il piano sociale, che impone il rispetto della legge 234, la legge antidelocalizzazioni, come previsto dalla sentenza del tribunale di Firenze che ha condannato la proprietà per comportamento antisindacale appena due mesi fa. In questo piano sociale - del quale al Mimit e al Ministero del Lavoro pare non ci sia traccia - l’azienda avrebbe dovuto mettere nero su bianco le azioni per un’uscita di scena che tuteli il territorio e i lavoratori. A oggi, delle prescrizioni previste dalla legge 234, l’azienda si è limitata alle comunicazioni preventive. Ora, con la mossa dell’esodo incentivato pare proprio che si voglia ’smarcare’ da tale legge. E, infatti, si pone come obiettivo ’esodare’ 120 persone, offrendo 5mila euro lordi e una trattativa individuale, in modo tale da far calare sostanzialmente il personale e, quindi, potersi agganciare ad altre leggi. Probabilmente alcuni lavoratori accetteranno di contrattare direttamente con l’azienda e chiudere definitivamente la questione visto che da quasi tre anni non percepiscono più uno stipendio ’vero’ e hanno bisogno di liquidità per far fronte alle esigenze di tutti i giorni. La Rsu Fiom, invece, pare respingere al mittente la proposta: "Non solo pochi spiccioli, ma meno di quanto l’azienda già deve ai lavoratori e senza dare alcuna informativa sulla prospettiva industriale a chi rimane" commenta in una nota, rilanciando la richiesta del "consorzio regionale pubblico".

Berti Barbara

Pier Francesco Nesti