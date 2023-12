Ex Gkn, 10 giorni all’ora X. Attesa per il ricorso Fiom

"Dieci giorni ai licenziamenti. Con i licenziamenti Gkn diventa uno stabile. Cessa di essere un luogo di lavoro. Uno scheletro vuoto potenzialmente al servizio di operazioni immobiliari". Così scrive sui social il Collettivo di Fabbrica ex Gkn, ora Qf in liquidazione, per ricordare che dal 1 gennaio 2024 i 185 dipendenti rimasti saranno tutti licenziati. La proprietà ha, infatti, aperto la procedura di licenziamento collettivo, intenzionata a dismettere l’immobile e chiudere per sempre la ’parentesi Campi’. I tempi tecnici stanno scadendo: la prima fase, quella sindacale, si è conclusa con un niente di fatto. E adesso, a pochi giorni dal termine della fase amministrativa, sembra che non ci siano alternative ai licenziamenti. Ieri in Regione si è tenuto un tavolo procedurale: erano presenti tutte le parti coinvolte nella vertenza ma di fatto non è accaduto niente. La Fiom, infatti, ha fatto sapere di non essere intenzionata a negoziare finché non si conoscerà l’esito del ricorso avanzato al tribunale del lavoro per comportamento antisindacale dell’azienda ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per il ritiro dei licenziamenti. L’udienza si è tenuta lo scorso 13 dicembre e a giorni (se non a ore) è atteso il verdetto. Il pronunciamento del giudice potrebbe cambiare le carte in tavola, aprendo nuovi spiragli per questa vertenza che va avanti da due anni e mezzo, durante i quali si è già registrata una vittoria della Fiom in tribunale per ricorso antisindacale con conseguente ritiro dei licenziamenti da parte della vecchia proprietà, la Gkn Driveline Firenze. "Noi pensiamo ci siano gli spazi per trovare una soluzione nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti. Speriamo di attivare il tavolo quanto prima per scongiurare il peggio" commenta Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per il lavoro e le crisi aziendali.

Intanto, la lotta operaia va avanti con una serie di mobilitazioni: domani è in programma la "giornata della fabbrica ’bella’ e della memoria archivistica. Realizzeremo striscioni, murales, per preparare la fabbrica al 31. Sistemeremo l’archivio storico della lotta e degli anni precedenti" fa sapere sempre via social il Collettivo di Fabbrica. Quindi, il 24 dicembre (dalle 22,30) è in programma la veglia alla Comunità. "C’è un padrone cattolicissimo che licenzia per Natale, ci sono comunità che si riuniscono in attesa del Natale" le parole del Collettivo di Fabbrica. L’evento clou è il 31 dicembre, "l’ora X" per la quale il Collettivo chiama a raccolta tutti i solidali: "Teniamoci le mani. Scegliamo di non cadere". Per il Collettivo "ora più che mai dobbiamo essere una gioiosa barricata collettiva. Ora più che mai il bivio è semplice: con chi licenzia o con chi viene licenziato. La terza posizione non esiste".

Barbara Berti