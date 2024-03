Ex Gimasa, in partenza i lavori per l’efficientamento energetico

Lavori per l’efficientamento energetico in partenza alla ex Gimasa di Signa, l’edificio collocato in via degli Alberti che ospita la sala consiliare, la Salablù usata per proiezioni e spettacoli teatrali, l’archivio comunale e la biblioteca. Gli interventi sono stati progettati grazie a un finanziamento da un milione di euro da fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In base alle previsioni, i cantieri dovrebbero concludersi entro l’autunno del 2024, portando alla collocazione di vari pannelli solari e al miglioramento della coibentazione.

"Al momento si stanno liberando le aree esterne alla biblioteca – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – con l’obiettivo di permettere l’allestimento del cantiere e l’inizio dei lavori già nei prossimi giorni. Si tratta di un intervento importante, che darà un nuovo aspetto all’edificio e porterà grandi vantaggi anche in termini energetici. Un lavoro che restituirà la giusta dignità a un immobile strategico e funzionale come la ex Gimasa, dove trovano sede la biblioteca comunale e l’Antiquarium. Il cantiere della ex Gimasa, insieme agli altri quattro interventi Pnrr in programma sul territorio di Signa, si inserisce nel disegno generale di rigenerazione urbana".

L’assetto della ex Gimasa è già cambiato molto negli ultimi tempi, in particolare dopo il trasferimento del Museo della paglia e dell’intreccio Domenico Michelacci nella ex caserma di viale Mazzini. I vari saloni un tempo occupati dal polo espositivo saranno ora allestiti e attrezzati per poter essere utilizzati come sale di lettura. In futuro non è escluso però che alcune attività della biblioteca si possano trasferire a Villa Alberti, l’edificio recentemente acquistato dall’amministrazione comunale, che ha anche un parco utilizzabile per la lettura e per altre attività. Non è escluso nemmeno un collegamento fra le due aree, visto che proprio davanti alla ex Gimasa si trova il muro di confine col parco di Villa Alberti.

Lisa Ciardi