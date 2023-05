Ex Fondic Da scarti a carburanti Ecco l’impianto di trasformazione

Nell’ex-Fondic, in un capannone industriale in via del Lago, a Barberino di Mugello, si vuol realizzare un nuovo impianto, di recupero di rifiuti speciali, per la produzione di carburanti avanzati. E già sorgono preoccupazioni, tra i cittadini e anche tra le forze politiche. Il progetto è stato presentato da una società lombarda, "Opportunità Solare". I rifiuti da recuperare sono quelli delle cartiere: da questi scarti, il "pulper di cartiera", costituiti da carta e imballaggi cellulosici, ma anche da metalli, plastiche, inchiostri.

Si prevede una potenzialità dell’impianto di 35 mila tonnellate di scarti in ingresso, 96 tonnellate al giorno. Nella documentazione regionale si trovano i dettagli dei processi produttivi che saranno eseguiti a Barberino: prima la selezione meccanica, la triturazione ed omogeneizzazione e poi la trasformazione termochimica. Il prodotto principale di recupero sarà un olio destinato ad essere combinato con diesel fossili, per circa 13 mila tonnellate l’anno. Di recente gli uffici competenti della Regione Toscana hanno escluso il processo di valutazione di impatto ambientale di questo nuovo impianto.

E il gruppo consiliare di minoranza "Ora! Barberino" ha presentato un’interpellanza sulla vicenda, ponendo una serie di questioni. Perché elementi di preoccupazione ambientale non mancano. Ad esempio, dall’istruttoria regionale emerge che "il plesso industriale individuato ricade in una ’zona di rischio’ per eventi incidentali, con riferimento all’azienda ICAP-SIRA, e l’area è interessata da una pericolosità ’4, molto elevata’ nella mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood (allagamenti improvvisi)". Ancora, "Publiacqua segnala di non poter accettare, causa incapienza del depuratore, le acque meteoriche dell’impianto, rilevando altresì la necessità di salvaguardare il fiume Sieve che scorre a poca distanza ed il lago di Bilancino, in cui la Sieve confluisce poco più a valle". L’amministrazione comunale di Barberino, nota Enrico Carpini (capogruppo Ora! Barberino), dovrebbe così "adottare un atteggiamento di estrema cautela, nell’interesse della salute pubblica dei propri cittadini".

Paolo Guidotti