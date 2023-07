Ex Don Gnocchi È scontro in aula "Un brutto esempio di far politica"

Quello che doveva essere un consiglio aperto su Villa Larderel si è trasformato in un durissimo scontro durato pochi, ma intensi minuti. Richiesto dai gruppi di opposizione Voltiamo Pagina e Impruneta Futura per fare il punto sull’ex Don Gnocchi abbandonato da anni e ora occupato abusivamente, non si è neanche aperto per mancanza del numero legale: assenti tutti i membri della maggioranza, presenti solo i 5 dellopposizione e la presidente del consiglio comunale Angela Cappelletti, oltre a vari cittadini che avrebbero voluto ascoltare e dire la loro. La presidente ha iniziato allora a leggere un documento del gruppo di maggioranza Impruneta [email protected] per spiegare la propria assenza. E apriti cielo. I consiglieri di Voltiamo Pagina Matteo Zoppini e Gabriele Franchi le hanno impedito di farlo. Perché hanno spiegato con toni accesi se il consiglio non è stato aperto per mancanza del numero legale, non è neanche possibile leggere né prendere in considerazione alcun documento. La presidente ha ribadito la sua volontà e i toni si sono alzati, con minacce reciproche di chiamare polizia municipale e carabinieri. Alla fine, non è stato letto alcun documento, poi divulgato con altri mezzi: il gruppo di maggioranza non ha partecipato, si legge, perché dellimmobile, di proprietà Invimit, si sta occupando la prefettura: la situazione è sotto controllo. "Purtroppo anche ieri pomeriggio abbiamo assistito nuovamente ad un brutto esempio di far politica", ha commentato Angela Cappelletti.

Il sindaco Lazzerini alla conferenza dei capigruppo aveva suggerito congelare la richiesta del consiglio fino alla conclusione delle operazioni da parte della prefettura di Firenze. Posizione ribadita dallo stesso Lazzerini: Quando l’area sarà messa in sicurezza, saremo disponibili ad aprire un confronto. Per Matteo Aramini, capogruppo Impruneta Futura, sarebbe stato un momento importante per ricucire il rapporto tra cittadini e amministrazione. Non essere qui stasera è voltare le spalle a cittadini a fronte di uno strumento, sottolinea la collega Sabrina Merenda, altamente democratico che coinvolge la cittadinanza attiva. Matteo Zoppni (Voltiamo Pagina) promette un esposto alla prefettura "perchè la presidente ha dato ordini illegali alla forza pubblica di allontanare due consiglieri comunali per zittirci. Abbiamo dato mandato ai legali di tutelare i nostri diritti".

Manuela Plastina