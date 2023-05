Ex Cnr Acquisizione vicina Il parco passerà al Comune

Ex Cnr, pronti all’acquisizione del parco. La giunta ha approvato una delibera con le opere a carico dei soggetti attuatori del completamento del nuovo centro cittadino. L’atto sblocca l’iter per la convenzione che darà al Comune la proprietà dei terreni del parco cittadino. "Adesso abbiamo il Temporary Park – ha detto il sindaco Fallani – il parco che i cittadini hanno sentito proprio fin dalla prima apertura temporanea, vissuto e frequentatissimo già ora che può essere utilizzarlo solo grazie ad un comodato d’uso nell’ambito di una procedura fallimentare. A breve l’area sarà di proprietà del Comune, la uniremo definitivamente al Castello dell’Acciaiolo, e allora potremo dar vita a molto più di un parco urbano". Con al firma della convenzione, l’area diventerà di proprietà del comune, e così il parco potrà essere progettato e realizzato nella sua versione definitiva, così come permetterà la realizzazione del completamento del centro cittadino lungo la tramvia verso Villa Costanza, secondo le previsioni del masterplan di Richard Rogers, da parte dei privati interessati ai terreni attualmente oggetto di procedura fallimentare. Il piano delle opere pubbliche di urbanizzazione per l’area dell’ex Cnr nel centro della città consiste in 22 milioni di euro di investimenti in nuova viabilità, sottoservizi, fognature, interventi per la sicurezza idraulica, a carico dei privati che in futuro attueranno le previsioni urbanistiche che completeranno Scandicci, con nuove abitazioni e uffici, luoghi per il lavoro e lo studio, servizi per gli studenti e la formazione, nuovo tessuto commerciale e strutture ricettive, proprio accanto a quello che sarà il secondo parco metropolitano dopo le Cascine lungo la tramvia.

Fabrizio Morviducci