Ex chirurgo di Careggi condannato a 2 anni e mezzo in Svezia

Paolo Macchiarini, noto ex chirurgo di Careggi, è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione in Svezia per l’accusa di aggressione aggravata in relazione a tre trapianti eseguiti tra il 2011 e il 2012. Il medico viareggino, noto come un’autorità nei trapianti di trachea artificiale, in primo grado condannato a un anno di carcere per uno solo dei tre casi, è stato riconosciuto dalla Corte d’Appello di Stoccolma colpevole in quanto "indifferente dei rischi" che correvano i pazienti di fronte a una procedura di trapianto che era priva di sperimentazione.