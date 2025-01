Ex Centro operativo di nuovo al Comune: "Lo valorizzeremo"

L’ex Centro operativo di Greve in Chianti, che rientrava tra le proprietà della Città Metropolitana, è tornato a essere del Comune che lo ha acquistato. Si tratta di un complesso immobiliare costituito da un fabbricato principale, un resede e un tabernacolo votivo dedicato a Sant’Anna, struttura di particolare pregio storico e artistico, addossato all’edificio adibito ad autorimessa. "Si tratta – dichiara il sindaco Paolo Sottani – di un centro operativo che la direzione Viabilità della Città Metropolitana non utilizzava più da anni. E che abbiamo acquistato per un importo pari a 25mila euro con l’obiettivo di utilizzarlo per una finalità istituzionale e per favorire la percorribilità pedonale verso Montefioralle". Per Greve il luogo ha un valore storico e affettivo importante. "La zona – riprende il sindaco – è un’area di rilievo. Si ricorda che fino alla seconda guerra mondiale era presente un oratorio, uno spazio che si lega alla tradizione grevigiana e che si è mantenuta nel tempo con il tabernacolo di Sant’Anna le cui origini sono medievali".

Andrea Settefonti