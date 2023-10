Ex biblioteca Il Comune ritrova una casa

È arrivato finalmente alle fasi conclusive il maxi intervento di ripristino della ex biblioteca di via Fratti che, alla fine, accoglierà un grande numero di uffici e servizi comunali ora dislocati in sedi in affitto. La giunta ha infatti dato il via libera, al progetto di ripristino e sistemazione delle facciate e di posa in opera della linea vita, con un investimento di circa 120mila euro. Con questi lavori si completerà il recupero dell’immobile che già da alcuni giorni ospita i primi uffici trasferiti da altre sedi: oltre all’Ufficio tributi, hanno ripreso le proprie attività nella sede gli uffici Infanzia, casa, scuola e sport, fino ad oggi in via Gramsci, e altri spostamenti sono previsti nelle prossime settimane. Una volta terminati i lavori di sistemazione del cortile, la cui conclusione è prevista per l’inizio del 2024, sarà la volta del Comando di Polizia Municipale che lascerà la sede di via Garibaldi.

Ultime battute per una operazione che ha preso il via diversi anni fa: "Con questo progetto completiamo il recupero di via Fratti, realizzando una sorta di quadrilatero istituzionale dove saranno raccolti quasi tutti i nostri uffici - spiega la vicesindaca Claudia Pecchioli - Oltre a essere un investimento che valorizza un bene comune quale è via Fratti, questo progetto permetterà di risparmiare sugli affitti, a partire da quello dell’attuale sede del Comando, e sui costi dell’energia. In futuro, grazie a fondi provenienti da bandi europei, abbiamo in programma di intervenire su via Barducci e di spostare, nel complesso tra via Fratti e piazza Vittorio Veneto anche gli uffici di via Dante Alighieri".