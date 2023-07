Ex Becagli a Firenze: Lega in Consiglio regionale su roghi e discariche abusive

Le fiamme riprendono a tormentare l’ex fabbrica Becagli, fra i quartieri di Castello e Novoli. Una coltre di fumo nero si è sollevata in mattinata, diventando ben presto visibile in cielo fino alla stazione di Santa Maria Novella, a distanza dunque di chilometri. Si tratta del terzo incendio nel giro di pochi giorni.

Sulla questione il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Marco Landi (Lega), annuncia una interrogazione urgente alla Giunta per ottenere delle risposte: "La situazione della ex fabbrica Becagli è allo stesso tempo una bomba ecologica, un’emergenza sociale e di sicurezza – afferma in una nota – uno scenario inaccettabile. E inaccettabile è anche il silenzio assordante da parte del Comune e delle istituzioni regionali. A distanza di pochi giorni dai due incendi i cumuli enormi di rifiuti di natura incerta sono ancora lì, in parte arsi, in parte a rischio di nuovi incendi. Nel frattempo molti tra coloro che ci abitavano sono tornati a dormire lì, tra bombole del gas e attacchi alla luce di fortuna. Chi ha responsabilità ha il dovere di fare chiarezza e intervenire. E visto che non lo fanno di loro spontanea iniziativa, lo facciano rispondendo alla mia interrogazione".

Landi chiederà in particolare se la Regione fosse al corrente dell’esistenza della "discarica abusiva", perché è stata ignorata la querela dei proprietari dell’area e i motivi che hanno spinto Arpat a rassicurare i residenti sui fumi sprigionati dalle fiamme. E ancora perché il Comune stia trascurando il nodo dell’occupazione abusiva. "Firenze – conclude il consigliere del Carroccio – non merita di passare per la città delle discariche illegali e delle occupazioni abusive, come purtroppo è già accaduto di recente".

A.P.