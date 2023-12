Ex area sportiva. C’è il progetto di riqualificazione

"E’un’opportunità per riportare qualche attività nella frazione di Polcanto". Lo sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni (foto), presentando la "Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati attraverso l’uso temporaneo dell’ex-area sportiva di Polcanto". Omoboni spiega: "E’ uno dei primi avvisi in Toscana sugli usi temporanei. Con essi si cercare di fare emergere idee per l’utilizzo di spazi che altrimenti resterebbero abbandonati. Prevedendo procedure più snelle e costi minimi". Così l’ex-area sportiva di Polcanto, compreso l’edificio un tempo adibito a spogliatoi, in via Tassaia, sarà messa a disposizione per realizzare progetti finalizzati ad attività sportive, ricreative e del tempo libero. Associazioni, enti del terzo settore, comitati, operatori economici iscritti alla Camera di Commercio, società sportive potranno fare domanda entro il prossimo 5 febbraio. L’ex-campo sportivo sarà concesso per la durata di 4 anni con la possibilità di proroga per altri 4 anni. Il canone annuo richiesto è di 2.500 euro, e se si insedieranno attività del terzo settore, si potrà prevedere anche una cessione gratuita.I progetti – spiega il comune - potranno essere orientati a sviluppare socialità, innovazione, formazione e potranno creare opportunità di impresa o di aggregazione ricreativa, sportiva e culturale. Le possibilità sono ampie, dal lavoro di prossimità all’artigianato, dai servizi alla persona alla valorizzazione culturale. La richiesta al Comune di offrire spazi inutilizzati per l’avvio di attività era nata dal gruppo di giovani che aveva partecipato all’iniziativa "Borgo Prossima". E la proposta era stata recepita dalla giunta borghigiana con un regolamento per la disciplina degli usi temporanei di beni immobili, e ora con questo avviso.

Paolo Guidotti