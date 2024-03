Evento su Golda Meir all’Odeon. Blitz degli attivisti pro Palestina

Momenti di tensione, ieri sera, all’interno della libreria Odeon di piazza Strozzi. Durante la presentazione del libro “Golda. Storia della donna che fondò Israele“, un gruppo di giovani capeggiato da due influencer, Carlotta Bagnoli e Flavia Carlini, al grido di "Palestina libera" avrebbero costretto l’autrice del testo, Elisabetta Fiorito, e le persone presenti, ad allontanarsi dall’ex cinema da una delle uscite secondarie. Ad ascoltare Fiorito, ieri, c’erano anche il vice sindaco di Montesperoli, Marco Pierini, e il console onorario di Israele Marco Carrai. Il primo ha condannato la protesta sul social X, scrivendo: "Quanta pochezza in chi se la prende coi libri". Il diplomatico, invece, è stato molto più tranchant: "Ormai siamo alla notte dei cristalli. Ai libri che non si possono presentare. Quello che è successo alla libreria Odeon rasenta la follia. Durante la presentazione del libro “Golda” dedicato alle ex premier Golda Meir (nella foto accanto) i manifestanti guidati da due influencer, hanno costretto i presenti a uscire come topi. È indecoroso quello che succede a Firenze, presunto luogo di cultura. Una sola parola: vergogna". Dal canto suo la direzione artistica della libreria fa sapere che i manifestanti "sono arrivati a evento già concluso e sono stati lasciati fuori per motivi di sicurezza perché l’Odeon era pieno. Una volta entrati hanno espresso il loro dissenso pacificamente. Tutto si è svolto nella massima tranquillità e la contestazione si è svolta all’esterno".