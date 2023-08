Evento L’Antica Fiera compie 242 anni

Torna, dal 25 al 27 agosto, l’Antica Fiera di Lastra, giunta alla 242ª edizione, con un programma ricco in grado di accontentare diversi gusti e fasce d’età. La manifestazione, quest’anno, proporrà oltre venti eventi dal vivo fra concerti e spettacoli e si aprirà, il 25 agosto, con appuntamenti importanti come l’inaugurazione del secondo tratto delle antiche mura con la partecipazione della banda musicale della Misericordia di Malmantile e l’esibizione degli sbandieratori della Valmarina e dei trampolieri.

Il progetto del Comune ha previsto la sistemazione, il restauro e la riqualificazione del tratto meridionale della cortina ovest delle mura del capoluogo comprendente la Torre Sud e gli spazi esterni adiacenti con la realizzazione di un percorso pedonale, accessibile anche a disabili, di collegamento fra la nuova piazzetta con la prima già realizzata nel primo lotto e il rifacimento della scaletta di accesso da via dell’Arione.

Sempre il 25 agosto da segnalare la firma del protocollo per la valorizzazione della bistecca alla fiorentina insieme ai Comuni di Scandicci, Signa e Montespertoli, con l’obiettivo di promuovere questa specialità attraverso eventi e progetti congiunti, insieme all’Accademia della Fiorentina. E non mancheranno il tradizionale appuntamento con l’esposizione degli animali all’interno del parcheggio della Misericordia in piazza Garibaldi, il giro in carrozza della Fiera, appuntamento imperdibile per grandi e piccini, lo spettacolo dei falconieri e quello del manipolatore di fuoco.

Il 28 agosto dalle 10 in via XXIV Maggio si terrà invece il Mercato dell’antiquariato mentre vespe, moto e auto d’epoca saranno esposte in piazza Garibaldi e in via Diaz. La Fiera si concluderà domenica 27 con lo spettacolo pirotecnico e musicale preceduto dalla tombola e dal concerto di Letizia Fuochi e Mediterranea - Amico Fragile Tour, la musica e le parole di Fabrizio De André – allo stadio comunale.

"Anche quest’anno – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – il programma della Fiera si presenta denso di appuntamenti per adulti e bambini, tra musica e intrattenimento dal vivo. La Fiera è uno dei momenti più importanti del nostro territorio: una manifestazione sempre molto partecipata che negli anni è cresciuta e sulla quale abbiamo puntato proponendo per ogni edizione eventi caratterizzanti e di qualità. Crediamo che sia importante poter offrire una manifestazione con un programma di questo tipo anche allo scopo di valorizzare il nostro centro storico, sul quale abbiamo progetti di rigenerazione urbana in corso, e offrire alla cittadinanza spazi di svago e intrattenimento".