Evade dai domiciliari e rapina un anziano di orologio e braccialetti. Denunciata 19enne

Signa (Firenze), 15 luglio 2023 – Rapina ed evasione dagli arresti domiciliari. Sono queste le accuse per una 19enne spagnola di etnia rom che è stata identificata e denunciata dai carabinieri dopo che aveva rapinato di orologio e braccialetti d’oro un anziano. La giovane è riuscita a fuggire ma i militari l’hanno rintracciata grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.

E’ accaduto lo scorso 7 luglio per strada, in via Indicatorio a Signa (Firenze). La giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe approfittato di un momento di distrazione dell'81enne che stava scendendo dall'auto, per strappargli dal polso l'orologio del valore di cinquemila euro e tre braccialetti, tutti i monili in oro, provocandogli alcune abrasioni. La donna è poi scappata. Ma i militari grazie all'esame dei filmati di videosorveglianza sono risaliti alla presunta rapinatrice. La giovane era agli arresti domiciliari per rapina e si sarebbe allontanata dall'abitazione il 7 luglio per compiere lo scippo: da qui anche la denuncia per evasione.