‘Eva e... le altre’ Spettacolo tutto in rosa al Teatro di San Martino

Uno spettacolo tutto ‘al femminile’ quello che andrà in scena, questa sera e domani con inizio alle 21, al Teatro San Martino di piazza della Chiesa. Sul palco "Eva e … le altre" del gruppo "Progetto spettacolo", cinque donne di epoche diverse che, grazie ad una sorta di varco spazio temporale, si ritrovano nel terzo millennio come se le due realtà venissero a sovrapporsi in un’unica dimensione. Eva, Penelope, Cleopatra, Giulietta, fino a una moderna Margherita Hack, affrontano in prima persona le piccole e grandi problematiche di una quotidiana e moderna attualità muovendosi comunque nell’habitat naturale che le hanno viste protagoniste.

Nel secondo atto ecco invece le "Altre": protagoniste meno famose, ma altrettanto brillanti, spiegheranno che il multiverso femminile è molto più complesso di quello oggigiorno tanto chiacchierato. I testi inediti nascono da un’opera di Barbara Carraresi che raccoglie una ventina di capitoli, ognuno dedicato a protagonisti maschili e femminili della storia del mondo. L’autrice e Alberto Cavallaro, regista dello spettacolo, hanno deciso insieme di portare in scena alcuni dei personaggi anticipando la pubblicazione del libro.