Eurospin seleziona addetti. Le figure che servono a Pam

La catena di supermercati Eurospin seleziona personale in Toscana. Per La Centrale Gourmet di Portoferraio, sull’Isola d’Elba, si ricercano camerieri e cameriere di sala e bar. E’ offerto alloggio. Si richiedono possesso di auto e disponibilità a lavorare su turni e nei festivi. Sempre per La Centrale Gourmet di Portoferraio, Eurospin Tirrenica seleziona anche un restaurant manager con residenza in zone limitrofe, mentre per il supermercato di Seravezza, in provincia di Lucca, l’azienda assume un capo negozio. Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi: www.eurospin.it/posizioni-aperte-nei-punti-vendita. Per alcuni supermercati presenti in Toscana, Pam ricerca responsabili di punto vendita, diplomati o laureati e con esperienza in posizioni di coordinamento maturate in aziende strutturate della gdo. Su Firenze si assumono invece addetti alle vendite disponibili a lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi. Per candidarsi e per ulteriori informazioni: lavoraconnoi.gruppopam.it.