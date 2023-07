Europa Un rione fra alberi e modernità Ma l’arrivo del tram preoccupa

di Carlo Casini

Più che un rione è l’espansione di Gavinana, la sua parte più nuova, che tra i palazzi moderni ha inglobato anche borghetti e qualche stradella antica di una zona ancora a memoria d’uomo tutta campagna. Solo per citarne alcuni il Bandino, la Badia di Ripoli, la via delle Lame, che non deve nome come vuole la vulgata a degli antichi briganti cruenti col pugnale, bensì all’origine paludosa di queste terre: le pozze che rimanevano dopo le frequenti esondazioni dell’Arno lasciavano pozze al tramonto lucenti come lame. Anche il toponimo ’in Palco’ della chiesa di San Pierino rimanda alla paludosità, come ricorda anche il Repetti nel suo ’Dizionario geografico fisico storico della Toscana’, perché fu costruita in un punto leggermente sopraelevato non soggetto ad alluvioni di quel ’Bisarno’ dove il fiume si biforcava.

Alluvioni cui davano il loro bel contributo i ripidi pendii del colle del Paradiso che si riversa su questa piana, problema mai risolto: "Su via di Ripoli, durante i temporali viene giù l’acqua come un fiume – dice la lavandaia di Rapido 2000 – questo pezzo è in discesa, ma dal bar Leone in giù spesso si allaga. Era meglio se spendevano i soldi nelle fognature, piuttosto che nella zona 30 e le sue chicane, che hanno solo tolto parcheggi, tanto a 30 non ci va nessuno; come se non bastasse hanno messo la sosta a rotazione e i residenti non sanno più dove parcheggiare". Dalla parte opposta di Badia a Ripoli, su via Chiantigiana, invece la zona 30 e magari anche gli autovelox li vorrebbero: "Le macchine vanno troppo veloci, a giorni ci ammazzano – mostrano i falegnami – Tempo fa investirono un vicino. Poi qui ci sono pure le Misericordie in uscita". Non aiuta il semaforo pedonale poco più giù: ha tempi di attesa biblici. La forte velocitàè il problema più sentito anche via Villamagna e via Gran Bretagna.

Quartiere di palazzi moderni sì,ma non fagocitati dalle frenesie palazzinare; tanto di cappello qui agli architetti e alle politiche urbanistiche. Le strade sono ariose e sono molte le aree verdi e le alberature, tanto che si riesce a camminare all’ombra nonostante la larghezza delle strade. Che però in viale Europa si teme verranno ridotte dalla tramvia, che preoccupa i commercianti: "Ci spaventano i cantieri, chissà quanto dureranno. Abiamo visto cos’è successo a Firenze Nord", dicono dall’Argenteria Manetti in viale Europa. "Si sa che iniziano entro un anno, ma non quando finiscono". "Noi ci siamo già passati a Rifredi...", chiosano all’Ortopedia Gualtieri. "Non ci hanno dato un piano dei lavori per organizzarci, ancora. Per noi commercianti è importante saperloper tempo", lamentano dalla Pelletteria Eli 117.