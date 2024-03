Eurocar Firenze e il Meyer, un’auto elettrica per la Fondazione

Firenze, 22 marzo 2024 – Prosegue l'impegno di Eurocar Firenze a favore del sociale ed in particolar modo della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Dopo aver sostenuto i progetti utili al Meyer con una donazione, infatti, il gruppo automobilistico di via Pratese ha deciso di concedere, sostenendone i costi, l’utilizzo alla Fondazione Meyer per il 2024 di una nuova auto elettrica per la mobilità sostenibile in città e in occasione delle tante iniziative di beneficenza che la Fondazione svolge quotidianamente sul territorio. Volkswagen ID.Buzz interamente ridipinto con i colori che rappresentano il mondo dei bambini, ha fatto il suo ingresso al Meyer il 19 marzo, in occasione della Festa del papà, anche come segno di attenzione e in omaggio nei confronti dei genitori che quotidianamente sono accanto ai figli malati.

La consegna del mezzo è avvenuta alla presenza del brand director di Volkswagen Veicoli Commerciali Italia, Fabio Di Giuseppe e del segretario generale della Fondazione Meyer, Alessandro Benedetti. Soddisfazione e orgoglio per questa nuova iniziativa è stata espressa dal direttore generale di Eurocar Firenze, Federico Chini. “Il dono è una componente essenziale per un'azienda come la nostra che sposa da sempre i valori della gratuità e della solidarietà oltre che quello del radicamento territoriale. Perciò, siamo molto soddisfatti di questa iniziativa intrapresa a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, una vera eccellenza della sanità toscana ed italiana. Aver messo un nostro mezzo a disposizione della Fondazione è per noi motivo di orgoglio e di responsabilità e ci auguriamo che il nostro piccolo gesto possa essere di utilità per il miglioramento delle attività della Fondazione e dell'intera nostra società fiorentina".

La donazione di Eurocar Firenze dello scorso dicembre è frutto di un dialogo avviato con il Meyer nel 2023 in occasione dell'iniziativa "MiaDi" a sostegno di un progetto di innovazione medica all'interno della struttura del capoluogo fiorentino. In particolare, l'azienda automobilistica - tramite la sua donazione - ha contribuito a finanziare parte delle attività svolte presso il Centro di Simulazione Pediatrica, una vera a propria "palestra" per il personale sanitario, che può così simulare interventi di vario tipo su manichini in grado di riprodurre le funzioni vitali dei piccoli pazienti.