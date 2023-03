Euro 5 rebus infinito Serve un protocollo per rinviare lo stop anticipato al 24 aprile

di Lisa Ciardi

Diesel Euro 5 no, sì, forse. Non è chiaro cosa succederà a Firenze dal 24 aprile, data che, secondo l’ultima delibera della giunta toscana, dovrebbe segnare lo stop alla circolazione di questi veicoli su buona parte dei viali cittadini. Una storia, quella dei divieti, che parte da lontano. Inizialmente si era ipotizzato lo stop dal 2025, dando tempo ai cittadini per organizzarsi. Poi la scelta di anticiparlo di due anni e mezzo, dal 1 marzo 2023, nelle aree non in regola con i valori di biossido di azoto. Infine la data del 24 aprile, ufficializzata ieri, scatenando le polemiche di opposizioni e categorie economiche. Ma dopo un pomeriggio di critiche, è arrivato un nuovo cambio di rotta: Regione e Comune hanno precisato di voler definire "un protocollo d’intesa per individuare una serie di azioni virtuose e mettere in campo un piano di controlli che consentirà di rinviare il previsto e annunciato stop ai veicoli diesel euro 5, fissato per il 24 aprile, secondo un diverso cronoprogramma a livelli crescenti di divieti".

Ma sarà possibile elaborare il piano in un mese? E perché, a questo punto, non lasciare la data del 2025 avviando nel frattempo delle azioni progressive? "L’anticipazione del blocco è un provvedimento vessatorio, che non va incontro alle esigenze di aziende e cittadini – ha detto Marco Stella (Forza Italia) -. Per il 2025 le famiglie e le ditte si sarebbero organizzate, ora sono costrette a prendere un mutuo o a farsi prestare i soldi. Da oggi inizieremo a raccogliere le firme per contrastare questo provvedimento a [email protected]".

"Una decisione improvvisa e immotivata – hanno commentato Giovanni Galli e Federico Bussolin (Lega) -. Una domanda sorge spontanea: i bus turistici e di linea sono tutti in regola?". "Il Pd sta affrontando nel modo più sbagliato possibile il problema inquinamento – hanno proseguito Francesco Torselli e Alessandro Draghi (Fdi) -. Stimolare l’acquisto di mezzi più ecologici è una via da percorrere, ma servono tempo e incentivi adeguati". "Il lavoro di questi giorni – ha spiegato l’assessora Monia Monni - oltre alla definizione di un protocollo tra Regione e Comune per individuare misure e tempistiche, è orientato a far arrivare quanto prima i 10 milioni di risorse ministeriali che ci consentiranno di aiutare Firenze in importanti interventi sul trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, nonché di sostenere i cittadini con incentivi. Eventuali divieti per gli euro 5 riguarderanno aree limitate del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30". "Siamo al lavoro con la Regione – ha detto l’assessore di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio - per definire, prima del 24 aprile, un protocollo che consenta di posticipare i divieti, intervenendo per il miglioramento della qualità dell’aria con azioni che non ricadano sui cittadini, come la sostituzione dei bus extraurbani, dall’altro definendo un cronoprogramma di eventuali nuove limitazioni accompagnate da incentivi".