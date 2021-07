Firenze, 12 luglio 2021 - C'erano carne e gamberi nelle grigliate che gli azzurri hanno organizzato al Centro tecnico di Coverciano dopo ogni partita dell'Italia. La grigliata veniva organizzata il giorno dopo ogni partita degli Europei giocata. Non solo carne ma anche pesce nel menu della grigliata. In particolare nell'ultima grigliata i cuochi hanno preparato 20 chili di bistecca di Angus, 70 salsicce di maiale, 60 salsicce di tacchino e pollo, 35 hamburger di tacchino e pollo, 11 polli, 6 rosticciane. 15 filetti di francia, 6 kg di gamberi argentini e 3 kg di scampi. Le grigliate sono state un momento importante per fare gruppo, uno dei tanti di questo team straordinario che ha saputo unirsi come poche Nazionali azzurre hanno fatto.

