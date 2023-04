Etruschi protagonisti al Museo

Il Museo archeologico di Gonfienti organizza per il 16 aprile due eventi: uno dedicato agli adulti “A spasso con gli Etruschi“ e l’altro per i bambini tra i sei e i 10 anni, “Letture animate al museo: gli Etruschi per gioco“. “A spasso con gli Etruschi“ prevede una visita guidata gratuita alla tomba della Montagnola di Sesto Fiorentino. A seguire i partecipanti si sposteranno al Museo Archeologico di Gonfienti dove ci sarà una visita guidata al costo di 5 euro a persona oltre al prezzo del biglietto di ingresso.

Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotare con una mail a [email protected] o telefonando a 055.8959701 in orario di apertura del museo.