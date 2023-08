Etilometri gratis a Lastra a Signa: "Usateli prima di mettere in moto"

"Non bere la tua vita, salvane una donando sangue!". Prevenzione e aiuto al prossimo, questi i binari su cui corre la nuova campagna di sensibilizzazione del "Gruppo Fratres G. Nesi" di Lastra a Signa. Obiettivo soprattutto i giovani. I volontari stanno infatti distribuendo gratis piccoli etilometri chiedendo a chi si mette alla guida di utilizzarli prima di partire. Il motto è "Tu hai la possibilità di scegliere. Soffia per essere certo di poter guidare. Salva la tua vita e quella degli altri donando sangue". La distribuzione degli etilometri, raccolti in contenitori creati ad hoc, è partita dalla festa di Sant’Anna e prosegue fino a esaurimento scorte, in bar, pub, locali lastrigiani.

Appoggio pieno è arrivato anche dal sindaco Angela Bagni, immortalata in una foto insieme ai volontari Fratres: "Sostengo molto volentieri – ha sottolineato – la campagna del Gruppo Fratres, come sempre attento alle tematiche che riguardano la salute e i corretti stili di vita. Complimenti dunque per essere sempre più vicina ai bisogni della comunità".

Intanto il gruppo Fratres Nesi registra un incremento delle donazioni, frutto anche delle tante attività di sensibilizzazione fatte tra i giovani e nelle scuole: dal primo gennaio scorso a oggi infatti sono state 24 le persone che hanno fatto la prima donazione e molte di queste sono giovani; ben cinque di età compresa tra i 19 ed i 21 anni. Sempre da inizio anno le donazioni totali di sangueplasma sono state 310, in aumento rispetto all’anno scorso. Le prossime giornate di donazione sono già in calendario per domenica 27 agosto e domenica 10 settembre ed è necessario prenotare su www.fratreslastra.org .

S.N.