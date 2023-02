Esulta al gol, lo speaker lo provoca ’Ecco il pallone d’oro’. Lui ci ride su

"La speranza è che sia di buon augurio". Sdrammatizza Alessio Rossi, tra un "deh" e l’altro, quanto accaduto domenica pomeriggio allo stadio Mannuci di Pontedera. È il 36’ del primo tempo. Alessio Rossi, 19 anni compiuti a dicembre, centrocampista del San Donato Tavarnelle è in area di rigore quando si trova sui piedi una respinta del portiere avversario Siano: calcia e segna. È il 2 a 1, la gara finirà 4 a 2 per chiantigiani.

"È stato il mio primo gol tra i professionisti, un’emozione incredibile. Una soddisfazione grossa. Sono corso sotto gli spalti dove c’erano i miei famigliari. Ho esultato verso loro in maniera liberatoria. Ma lo speaker dello stadio ha voluto fare la battuta e ha detto ’ha segnato il tre volte pallone d’oro’".

Rossi non ha rancore per quella frase, ripetuta poi anche in occasione del pareggio del Pontedera ad opera di Peli e anche quando Alessio Rossi è stato sostituito. "Fa parte del calcio, può capitare, spero davvero sia di buon auspicio per il pallone d’oro. Ma soprattutto sono felice perché abbiamo vinto una partita fondamentale". Non si capisce il perché della frase dal momento che "non c’erano precedenti. Ho giocato a Empoli, questo è il mio primo anno da professionista".

Nella giornata di ieri sono arrivate le scuse della società del Pontedera, che sono state accettate dal San Donato Tavarnelle. E sono arrivate anche le scuse personali dello speaker che ha detto di voler incontrare Alessio Rossi una sera a cena per mettere la parola fine all’episodio. "Va bene una stretta di mano, la prossima volta, per me è tutto a posto".

Domenica tuttavia, la battuta ripetuta dello speaker ha acceso gli animi della tifoseria, specie di quella del Pontedera. Tanto che a fine gara prima di ripartire, la squadra chiantigiana ha atteso quasi 50 minuti per essere certi che non ci fossero problemi, come in effetti non ci sono stati.

Andrea Settefonti