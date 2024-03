Sull’estrazione del marmo, "serve una svolta capace di determinare un nuovo equilibrio che coniughi tutela dell’ambiente a lavoro e sicurezza dei lavoratori". Ne sono convinti la Fillea e la Cgil della Toscana. "Il marmo, bene non riproducibile - sottolineano in una nota -, deve essere una vera ricchezza da non lasciare in mano a pochi, ma un patrimonio di tutti, esattamente come le montagne dalle quali viene estratto. Deve sempre più essere un patrimonio naturale che generi ricchezza in termini di buona occupazione, investimenti, riqualificazione ambientale e sviluppo territoriale". Per il sindacato "a qualche anno di distanza dall’approvazione della legislazione regionale in materia estrattiva non possiamo ignorare il perdurare del difficile raggiungimento di un equilibrio tra ambiente e lavoro. È indispensabile, oggi più che mai, invertire la rotta".