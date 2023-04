Estenuante trattativa nel giardino L’imam: "Noi qui fino a novembre"

di Stefano Brogioni

e Gabriele Manfrin

FIRENZE

Nel giardino intitolato al Gratta, l’artista circense Evaristo Caroli, l’ufficiale giudiziario tenta un non semplice numero di equilibrismo tra le legittime rivendicazioni della proprietà che rivuole il suo fondo e la necessità della comunità musulmana di strappare altro tempo per traslocare, magari proprio in quella stessa piazza dei Ciompi.

Alla fine non applaude nessuno, perché il rinvio finisce per scontentare sia una parte, che l’altra. Ma la piroetta per evitare tensioni, possibili rischi per l’ordine pubblico e anche la patata bollente di lasciare senza moschea i trentamila musulmani di Firenze, è riuscita.

Niente sfratto e nuovo accesso in agenda l’otto giugno. Un’altra quarantina di giorni per lavorare (Comune compreso, spettatore interassatissimo della vertenza di ieri mattina) al dopo Borgo Allegri. Però la Finvi se n’è andata a passo svelto e mani vuote, dal giardino del Gratta eletto a tavolo delle trattative, senza commentare l’ennesimo rinvio dello sfratto. E neanche i fedeli son rimasti soddisfatti del mini slittamento. Tanto che per l’imam Izzedin Elzir, giugno quasi non esiste. "Resteremo qui fino al primo novembre". O meglio: "Fino a che non avremo l’alternativa".

Non c’erano i mille fedeli a far da barriera, ma, già alle otto del mattino, una cinquantina offrono the e bottigliette d’acqua. La polizia è poca e in borghese, il primo tacito segnale che si parlerà senza eseguire. Prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario, la moschea è un pellegrinaggio di sostegno.

Arriva l’assessora Sara Funaro con suo padre, l’architetto Renzo. Nei paraggi ci sono anche altri due membri della giunta Nardella, Andrea Giorgio e Cosimo Guccione. Dalle porte aperte alla città del centro islamico passa anche il presidente della comunità ebraica Enrico Fink, ed esprime parole di pace e collaborazione.

Tra la folla si scorge anche un prete, ha un libro sotto il braccio, è padre Alfredo Jacopozzi direttore del centro diocesano per il dialogo inter religioso, diretta espressione del vescovo. "Sono qui per esprimere piena solidarietà alla comunità perchè venga trovata una soluzione plausibile. Questa situazione si protrae da tanto ed è importante che le comunità di altre religioni siano presenti. E’ fondamentale che la politica si decida ad agire, serve consapevolezza". Sul punto interviene anche Francesco Marfè, Pastore della chiesa valdese di Firenze: "Siamo presenti per manifestare solidarietà alla comunità, solidarietà non dettata dalla comune condizione di minoranze religiose, ma dalla giustizia. Il diritto della proprietà, per quanto legittimo, non può calpestare il diritto di una comunità di fedeli ad avere proprio spazio, lo sgombero della moschea sarebbe un atto inadeguato", conclude. In piazza ci sono anche i Giovani Democratici, con il loro segretario Zetti che nel dirsi contrario allo sgombero ribadisce la vicinanza del gruppo: "Siamo qua per manifestazione di assoluta solidarietà ad una comunità che continua a resistere. Il comune si deve impegnare attivamente, ricercando il consenso della cittadinanza sul tema. Serve la volontà politica di farlo e una risposta forte. La presenza dell’amministrazione ci sembra una nota positiva".

La trattativa alle panchine fa salire la tensione. Quando il conciliabolo si scioglie, riprende la parola l’Imam. "Ci hanno detto l’8 giugno, ma noi rimarremo fino a novembre. Grazie". Qualche applauso, la mattinata è finita ma la questione non è ancora risolta.