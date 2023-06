Estate show al ’cantiere meraviglia’ Un cartellone di 160 eventi inclusivi

di Fabrizio Morviducci

Non sarà un’estate ‘grandi firme’, ma ‘grandi numeri’ sicuramente, oltre che pop e inclusiva. Il Comune di Scandicci ha presentato la nuova edizione di ‘Open City’ il cartellone degli eventi estivi che quest’anno conta 160 eventi, tra teatro, musica, cinema, danza, circo contemporaneo, poesia, talk show e incontri e che, fino al 24 settembre, animeranno piazze, giardini, circoli, ville, aie, castelli e boschi. In tutto sono state coinvolte 28 associazioni. L’evento è stato presentato ieri in consiglio regionale alla presenza del presidente del consiglio Mazzeo e del consigliere Fausto Merlotti. Gli eventi sono stati presentati dall’assessore alla Cultura, Claudia Sereni.

"In cartellone ci sono 160 eventi – ha detto – pensati per un pubblico ampio, fatto di generi diversi, per tutte le età e tutte le tasche (quasi tutti a ingresso libero o con tariffe minime), e anche per chi non ha possibilità di andare in vacanza, per non lasciare solo nessuno neanche durante i mesi estivi. Lo abbiamo chiamato ‘cantiere meraviglia’, perché la creatività deve tornare a essere una chiave d’interpretazione di un presente sempre più difficile, che ha bisogno di rimettere al centro il benessere reale delle persone".

Inclusivo, dicevamo: tra gli appuntamenti più importanti c’è per esempio "Fuori Casta" di Tempo Reale e Massimo Altomare (14 settembre), alla Casa circondariale di Sollicciano. Un progetto nato con l’intento di realizzare un concerto dell’Orkestra Ristretta dei detenuti di Sollicciano aperto al pubblico negli spazi del complesso detentivo per creare un ponte tra "dentro" e "fuori" e permettere ai detenuti di creare un legame con la società civile e sentirsene parte integrante. Sempre a Sollicciano l’associazione Archetipo proporrà il 19 settembre lo spettacolo "I diritti dei rapinatori". Inoltre i detenuti (quelli che godono di permessi) avranno accesso gratuito a tutti gli spettacoli del catellone.

C’è anche un’altra novità quest’anno, ossia il ritorno della compagnia Krypton (18 luglio). Mentrre dal 10 al 12 luglio torna all’Acciaiolo il Festival di economia e spiritualità, che propone un viaggio tra gli orizzonti musicali di Franco Battiato con Angelo Privitera e le visioni di nuovo mondo di Padre Guidalberto Bormolini e Stefano Mancuso. Tra le tante altre attività da segnalare alla Casa del Popolo del Vingone la prima edizione di "Altre spiagge", festival di cultura queer a Scandicci. Una rassegna divisa in 4 serate che attraversa tutto il periodo estivo con un’offerta multidisciplinare di spettacoli, talk culturali, eventi all’aria aperta a partire dal 17 giugno quando è in programma un talk con Chiara Ottanelli e la presentazione del libro "Cuore di farfalla", e a seguire Queer Night con Monella Rai e Fenicia.