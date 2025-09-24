Estate salata a Rignano, boom di multe. Taxi beccato senza assicurazione

È stata un’estate intensa per la polizia locale di Rignano che, sotto la guida del comandante Matteo Maria Berti, dall’inizio di quest’anno ha modificato i controlli sulle strade anche grazie a nuove tecnologie come la Trucam e i Targasystem. Obiettivo: ridurre gli incidenti e aumentare la presenza e visibilità sul territorio del personale in divisa. Quest’anno gli agenti hanno puntato sulla contestazione immediata e il contatto diretto con i cittadini: circa cento i verbali contestati subito dall’inizio del 2025; un anno fa furono in tutto una ventina. Solo a giugno, luglio e agosto (mesi in cui ci sono meno veicoli in circolazione) sono stati 50 i conducenti trovati alla guida di veicoli non sottoposti alla revisione periodica; nell’intero 2024 furono 5.

Tredici le auto non assicurate, alcune anche da vari anni. In un caso, si trattava di un tassista: circolava senza assicurazione da mesi. Un uomo è stato trovato alla guida col foglio rosa, ma senza istruttore o accompagnatore idoneo. Nonostante il fermo e i sigilli, li ha staccati e si è rimesso alla guida: è scattata la denuncia penale.

Tre auto fermate per un controllo sono risultate con fermo fiscale per precedenti debiti e vincoli economici. Due conducenti erano alla guida senza aver mai conseguito la patente B; uno dei due mezzi non aveva neanche l’assicurazione né la revisione. Altri due guidatori non si sono fermati all’Alt degli agenti: attraverso le telecamere, sono stati rintracciati e il loro reato è andato sul tavolo della prefettura. Solo uno il verbale per uso di cellulare alla guida. Nove invece le contestazioni per irregolarità nei cantieri stradali: oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno dovuto ripristinare i luoghi dove avevano effettuato i lavori.

Non si tratta solo di numeri e cifre che testimoniano il lavoro svolto sul territorio - come sottolinea il comandante Berti - ma di una maggiore attenzione per la sicurezza e l’educazione stradale che parte dai giovani: nella primavera scorsa gli agenti della polizia locale hanno coinvolto gli studenti delle terze classi della scuola media di Rignano in attività preventive e di sensibilizzazione che saranno riproposte in questo anno scolastico.