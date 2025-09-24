Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Firenze
Estate salata a Rignano, boom di multe. Taxi beccato senza assicurazione
24 set 2025
MANUELA PLASTINA
Cronaca
Estate salata a Rignano, boom di multe. Taxi beccato senza assicurazione

Centinaia di sanzioni: un autista ha staccato i sigilli all’auto, in due erano alla guida senza patente

In tre mesi scattate cinquanta multe per la mancanza di revisione ad altrattanti veicoli (foto di repertorio)

In tre mesi scattate cinquanta multe per la mancanza di revisione ad altrattanti veicoli (foto di repertorio)

È stata un’estate intensa per la polizia locale di Rignano che, sotto la guida del comandante Matteo Maria Berti, dall’inizio di quest’anno ha modificato i controlli sulle strade anche grazie a nuove tecnologie come la Trucam e i Targasystem. Obiettivo: ridurre gli incidenti e aumentare la presenza e visibilità sul territorio del personale in divisa. Quest’anno gli agenti hanno puntato sulla contestazione immediata e il contatto diretto con i cittadini: circa cento i verbali contestati subito dall’inizio del 2025; un anno fa furono in tutto una ventina. Solo a giugno, luglio e agosto (mesi in cui ci sono meno veicoli in circolazione) sono stati 50 i conducenti trovati alla guida di veicoli non sottoposti alla revisione periodica; nell’intero 2024 furono 5.

Tredici le auto non assicurate, alcune anche da vari anni. In un caso, si trattava di un tassista: circolava senza assicurazione da mesi. Un uomo è stato trovato alla guida col foglio rosa, ma senza istruttore o accompagnatore idoneo. Nonostante il fermo e i sigilli, li ha staccati e si è rimesso alla guida: è scattata la denuncia penale.

Tre auto fermate per un controllo sono risultate con fermo fiscale per precedenti debiti e vincoli economici. Due conducenti erano alla guida senza aver mai conseguito la patente B; uno dei due mezzi non aveva neanche l’assicurazione né la revisione. Altri due guidatori non si sono fermati all’Alt degli agenti: attraverso le telecamere, sono stati rintracciati e il loro reato è andato sul tavolo della prefettura. Solo uno il verbale per uso di cellulare alla guida. Nove invece le contestazioni per irregolarità nei cantieri stradali: oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno dovuto ripristinare i luoghi dove avevano effettuato i lavori.

Non si tratta solo di numeri e cifre che testimoniano il lavoro svolto sul territorio - come sottolinea il comandante Berti - ma di una maggiore attenzione per la sicurezza e l’educazione stradale che parte dai giovani: nella primavera scorsa gli agenti della polizia locale hanno coinvolto gli studenti delle terze classi della scuola media di Rignano in attività preventive e di sensibilizzazione che saranno riproposte in questo anno scolastico.

© Riproduzione riservata