Estate in Villa", Spettacoli Gratuiti, Musica, Teatro e Cinema a Firenze"

Si alza il sipario oggi sugli spettacoli di ‘Estate in Villa’, la rassegna organizzata dal Quartiere 2 e ospitata nel giardino di Villa Arrivabene in piazza Alberti a Firenze. In programma 28 appuntamenti di qualità e gratuiti per animare le sere d’estate. Musica, teatro e cinema in particolare risalto con intrattenimenti interessanti sotto la regia del presidente commissione cultura Q2 Enrico Ricci. Stasera debutto con la “Gli ultimi saranno ultimi” della Compagnia Gli Sbalestrati, mentre domani sul palco “1482. Amare da Morire - l’ombra della cattedrale” della Compagnia Mirabolanti. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21, con libera partecipazione. Gli eventi proseguiranno fino ad agosto . Programma completo sul sito del Comune di Firenze, Quartiere 2.

F. Que.