Estate in biblioteca tra laboratori, film e favole per i bimbi

Estate alla biblioteca: presentato il programma per ragazzi, che durerà fino a settembre. Ecco gli orari di apertura: lunedì dalle 15,30 alle 19, dal martedì al venerdì 9,30-12,30 e 15,30-19, sabato 9,30-12,30. Nel programma delle attività sono previsti laboratori, giochi, letture e cinema: tutti i giovedì mattina un laboratorio o la visione di un film, i venerdì pomeriggio l’appuntamento con l’ora delle storie, il lunedì favole a merenda e dal 18 al 20 luglio gli appuntamenti del festival Luglio Bambino, con tre pomeriggi dedicati a teatro, circo, laboratori e letture per tutte le età. Il tutto nell’attesa della Notte Magica 2023 quest’anno dedicata ai luoghi della fantasia in programma il 12 settembre. Il programma completo anche online.